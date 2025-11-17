विज्ञापन
'ऐसी पिच बनवाओ जैसी कोहली की कप्तानी में बनती थी' गांगुली के बाद अब वसीम जाफर ने गंभीर को दी नसीहत

Wasim Jaffer react on Kolkata Test loss: भारतीय टीम को घरेलू जमीन पर मिला यह सबसे छोटा लक्ष्य था जिसे हासिल करने में टीम इंडिया नाकाम रही और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ गई .

Wasim Jaffer on Kolkata Test loss, वसीम जाफर के रिएक्शन ने मचाई खलबली
  • भारत को मिली हार के बाद पिच को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है जहां गंभीर ने पिच की गलती से इनकार किया है.
  • गंभीर ने हार के लिए बल्लेबाजों को जिम्मेदार ठहराया है लेकिन पूरी टीम की सामूहिक असफलता को स्वीकार किया है.
  • वसीम जाफर ने कोलकाता की पिच पर अपनी राय व्यक्त करते हुए पारंपरिक भारतीय पिचों की वापसी की सलाह दी.
Wasim Jaffer on Gautam Gambhir: कोलकाता टेस्ट मैच में भारत को मिली हार के बाद पिच को लेकर विवाद पैदा हो गया है. एक ओर जहां साउथ अफ्रीका से मिली हार के बाद टीम के कोच गौतम गंभीर ने सीधे तौर पर माना है है कि पिच की कोई गलती नहीं है. हमने ऐसी ही पिच पर खेलने का फैसला किया था. गंभीर ने सीधे तौर पर बल्लेबाजों पर निशाना साधा है. हालांकि गंभीर ने कहा कि, "यह हार बल्लेबाजों के कारण नहीं बल्कि एक टीम के तरौ पर हमें मिली है. इस हार में पिच की कोई गलती नहीं है". लेकिन दूसरी ओर भारत के पूर्व क्रिकेटर कोलकाता की पिच को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं. अब भारतीय पूर्व दिग्गज वसीम जाफर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कोलकाता की पिच पर अपनी राय दी है और साथ ही एक खास सलाह भी दी है. जाफर भारतीय टीम के लिए वैसी पिच चाहते हैं जैसा कोहली की कप्तानी में हुआ करती थी. 

वसीम जाफर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लिखा, "लगता है हमने न्यूज़ीलैंड सीरीज़ हार से कोई सबक नहीं सीखा है. ऐसी पिचों पर हमारे स्पिनरों और विरोधी टीम के स्पिनरों के बीच का अंतर कम हो जाता है. हमें पारंपरिक भारतीय पिचों पर वापस जाना होगा, जैसे 2016-17 सीज़न में जब विराट कप्तान थे और इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड दौरे पर थे".वसीम जाफर के इस पोस्ट पर लगातार फैन्स के रिएक्शन आ रहे हैं. 

अपने ही घर में भारत को मिली शर्मनाक हार

भारतीय क्रिकेट टीम को कोलकाता टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 30 रन से हार का सामना करना पड़ा. टीम इंडिया को महज 124 रन का लक्ष्य मिला था। इसलिए ये हार ज्यादा चुभने वाली है. घरेलू जमीन पर यह न्यूनतम लक्ष्य था जिसे भारतीय टीम हासिल नहीं कर पाई। टीम इंडिया को ये हार लंबे समय तक याद रहेगी. 

