वसीम अकरम का वो वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसे तोड़ते ही गेंदबाज क्रिकेट इतिहास में हो जाएगा 'अमर'

क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे रिकॉर्ड बने हैं, जिन्हें तोड़ पाना लगभग नामुमकिन माना जाता है. मुथैया मुरलीधरन के टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट का आंकड़ा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. लेकिन पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज वसीम अकरम ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसे तोड़ना शायद मुरलीधरन के रिकॉर्ड से भी कठिन साबित हो.

लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट का बादशाह

वसीम अकरम ने अपने लंबे और शानदार करियर में लिस्ट-ए क्रिकेट में 881 विकेट झटके. यह आंकड़ा अपने आप में एक इतिहास है, क्योंकि आज तक कोई और गेंदबाज 700 विकेट का आंकड़ा भी नहीं छू सका. इस रिकॉर्ड को हासिल करने के लिए न केवल लंबा करियर चाहिए, बल्कि निरंतर फिटनेस और प्रदर्शन भी जरूरी है.

वसीम अकरम – 881 विकेट

एलन डोनाल्ड – 684 विकेट

मुथैया मुरलीधरन – 682 विकेट

जॉन लीवर – 674 विकेट

वकार यूनिस – 674 विकेट

मौजूदा समय में यह साफ दिखाता है कि अकरम का यह रिकॉर्ड आने वाली कई सालों तक सुरक्षित रह सकता है.

वसीम अकरम को 'स्विंग का सुल्तान' कहा जाता है. नई गेंद से उनकी इनस्विंग-आउटस्विंग और पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग बल्लेबाजों को मजबूर बना देती थी. यही कारण है कि उन्हें क्रिकेट इतिहास का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज माना जाता है.

स्विंग का 'सुल्तान' का करियर में 594 लिस्ट-ए मैच में 34 बार 4 विकेट हॉल 12 बार 5 विकेट हॉल लिया है और इस दौरान उनकी इकॉनमी रेट – 3.89 की रही. एक तेज गेंदबाज के लिए इतने लंबे समय तक फिट रहते हुए इस तरह का प्रदर्शन करना अपने आप में दुर्लभ है.

इंटरनेशनल क्रिकेट में भी सबसे बड़े हीरो

वसीम अकरम केवल घरेलू क्रिकेट तक सीमित नहीं रहे. उन्होंने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 916 विकेट झटके और आज भी पाकिस्तान के नंबर-1 गेंदबाज बने हुए हैं.

500 वनडे विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज – फरवरी 2003

400 वनडे विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी

पाकिस्तान के सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट लेने वाले बॉलर

1985 में न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू करने वाले अकरम ने उसी साल 18 साल 215 दिन की उम्र में टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा किया था. हालांकि बाद में बांग्लादेश के एनामुल हक जूनियर ने यह रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन अकरम का नाम हमेशा क्रिकेट इतिहास में दर्ज रहेगा.