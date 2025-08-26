'मेरे किट बैग में...', जब युवा वसीम अकरम के साथ इंग्लैंड में हो गया प्रैंक, आप भी हंसी नहीं रोक पाएंगे

Wasim Akram on Kit Bag Prank in England: कॉलेज हो, स्कूल हो या फिर हॉस्टल हो, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां आप शुरू-शुरू में जाते हो तो आपके साथ दोस्त कई बार अलग-अलग तरह के प्रैंक आपके साथ करते हैं. ठीक वैसा ही हाल खेल के मैदान पर नए खिलाड़ियों के साथ मजाक करना खेल की दुनिया में पुरानी परंपरा रही है. पाकिस्तान के महान गेंदबाज वसीम अकरम भी इससे अछूते नहीं रहे. इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट की शुरुआत करते समय वे लंकाशायर टीम से जुड़े थे. तभी उनके साथी खिलाड़ी माइकल वॉटकिंसन ने उनके साथ ऐसा मजाक किया जिसे अकरम आज भी याद करते हैं.

यह किस्सा अकरम ने 'स्टिक टू क्रिकेट' पॉडकास्ट पर साझा किया और बड़े ही मज़ाकिया अंदाज़ में बताया. अकरम ने बताया कि जब वह महज 21 साल के थे, तब विदेश में रहते हुए उन्हें कई चीजों की आदत डालनी पड़ रही थी. उस वक्त खिलाड़ियों को अपना भारी-भरकम किट बैग खुद उठाना होता था. अकरम ने महसूस किया कि उनका बैग रोज-रोज और भारी होता जा रहा है. उन्होंने सोचा कि यह बिना धुले कपड़ों की वजह से होगा.

लेकिन जब उन्होंने अपना बैग पूरी तरह खाली किया तो असली राज़ सामने आया. दरअसल, उनके साथी खिलाड़ियों ने मज़ाक में उनके बैग में एक ईंट रख दी थी. महीनों तक वह अनजाने में उस ईंट को ढोते रहे. उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि उस समय वे नए थे और चुप रहे, लेकिन बाद में उन्होंने वॉटकिंसन से मजाक का बदला भी लिया. अकरम ने हंसते हुए कहा कि “मैंने उसके मोज़े काट डाले थे.”