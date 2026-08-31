PAK vs ENG: वसीम अकरम का फूटा गुस्सा, इंग्लैंड से हार पर इस खिलाड़ी पर हुए आगबबूला , टीम पर भी साधा निशाना

Wasim Akram on PAK Lose vs ENG: पाकिस्तान को लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में 194 रन से मात देकर इंग्लैंड ने तीन मुकाबलों की सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लिया है. मेजबान टीम ने मेहमानों को जीत के लिए 389 रन का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में मुकाबले के चौथे दिन पाकिस्तान दूसरी पारी में सिर्फ 194 रन पर ढेर हो गया. पाकिस्तान टीम के खस्ताहाल प्रदर्शन और सीरीज गवांने के बाद पूर्व दिग्गज कप्तान वसीम अकरम ने अपनी नाराजगी जाहिर की है.

वसीम अकरम ने कहा है कि रिज़वान काफी समय से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी उन्हें लगातार मौका दिया जा रहा है. अकरम का मानना है कि उनकी जगह किसी युवा खिलाड़ी को आजमाया जा सकता था. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट लगातार नीचे जा रहा है और हालात सुधारने के लिए किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी. अकरम ने यह भी कहा कि इंग्लैंड दौरे पर टीम का इस तरह संघर्ष करना देखकर उन्हें काफी दुख हो रहा है.

इससे पहले टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लिश टीम पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई. टीम ने 36 के स्कोर तक 3 विकेट गंवा दिए थे. यहां से जॉर्डन कॉक्स (55) ने मोर्चा संभाला. उन्होंने हैरी ब्रूक (15) के साथ चौथे विकेट के लिए 41 रन, डैन लॉरेंस (17) के साथ पांचवें विकेट के लिए 43 रन और जेमी स्मिथ (61) के साथ छठे विकेट के लिए 67 रन जुटाकर टीम को संभाला. विपक्षी खेमे से मोहम्मद अब्बास ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि मोहम्मद अली ने 3 विकेट निकाले.

इसके जवाब में पाकिस्तानी टीम अपनी पहली पारी में 37.2 ओवरों का ही सामना कर सकी. पाकिस्तान ने इस पारी में महज 110 रन बनाए. टीम ने 30 के स्कोर तक तीन विकेट खो दिए थे, जिसके बाद सलामी बल्लेबाज अजान ओवैस (46) ने सऊद शकील (16) के साथ चौथे विकेट के लिए 33 रन और मोहम्मद रिजवान (7) के साथ पांचवें विकेट के लिए 28 रन जुटाकर टीम को किसी तरह शतक पूरा करवाने में मदद की. इंग्लैंड के लिए ओली रॉबिन्सन ने 13 ओवरों में 11 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, जबकि जोफ्रा आर्चर ने 3 विकेट निकाले. जोश टंग के नाम 2 विकेट रहे.

इंग्लैंड के पास पहली पारी के आधार पर 180 रन की बढ़त थी. इस टीम ने अपनी दूसरी पारी में 208 रन बनाकर पाकिस्तान को जीत के लिए चौथी पारी में 389 रन का लक्ष्य दिया.

इंग्लैंड के लिए दूसरी पारी में डैन लॉरेंस ने 9 बाउंड्री के साथ सर्वाधिक 54 रन बनाए, जबकि हैरी ब्रूक ने 34 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. इनके अलावा, एमिलियो ने 31 रन और कप्तान जो रूट ने 24 रन टीम के खाते में जोड़े. पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अब्बास ने 57 रन देकर 5 विकेट निकाले, जबकि खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली को 2-2 विकेट हाथ लगे.

विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम अपनी दूसरी पारी में 194 रन पर ढेर हो गई. टीम ने 14 के स्कोर तक 3 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद शान मसूद ने सऊद शकील के साथ चौथे विकेट के लिए 97 रन जोड़कर टीम को 111 के स्कोर तक पहुंचाया, लेकिन साझेदारी के टूटने के बाद मेजबान टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. इस पारी में पाकिस्तान के लिए ओली रॉबिन्सन ने 4 विकेट निकाले, जबकि जोश टंग ने 3 विकेट चटकाए. इनके अलावा, जोफ्रा आर्चर को 2 विकेट हाथ लगे.

इंग्लैंड ने सीरीज का पहला मैच पारी और 103 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम किया था, जिसके बाद दूसरा मुकाबला जीतकर सीरीज उसकी पकड़ में आ गई. अब 9 सितंबर से बर्मिंघम में तीसरा और अंतिम मैच खेला जाएगा.