वसीम अकरम के खुलासे से मची खलबली, विश्व क्रिकेट के इन दो खिलाड़ियों के साथ खेलने की हसरत रह गई अधूरी

Wasim Akram on Virat and Joe Root as He Wanted to Play With: पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने क्रिकेट की दुनिया में कई यादगार लम्हे जिए हैं. उन्होंने अपने करियर में इमरान खान, जावेद मियांदाद, वकार यूनिस जैसे दिग्गजों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा किया, लेकिन हाल ही में अकरम ने खुलासा किया कि कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिनके साथ खेलने की उनकी ख्वाहिश अधूरी रह गई.

विराट और रूट के साथ खेलने का सपना

Stick to Cricket इंटरव्यू में शो में जब वसीम अकरम से पूछा गया कि कौन-सा खिलाड़ी है जिसके साथ वह खेलना चाहते थे लेकिन मौका नहीं मिला, तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया, 'विराट कोहली और जो रूट.' अकरम ने कहा कि कोहली और रूट दोनों ही आधुनिक क्रिकेट के महान बल्लेबाज हैं. अगर वह इनके साथ या खिलाफ खेलते तो यह उनके करियर के लिए एक शानदार अनुभव होता.

विराट कोहली को मौजूदा समय का सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला बल्लेबाज माना जाता है. वहीं इंग्लैंड के जो रूट टेस्ट क्रिकेट में रन मशीन साबित हुए हैं. वसीम अकरम का मानना है कि इन दोनों खिलाड़ियों के साथ खेलना हर गेंदबाज और साथी खिलाड़ी के लिए एक बड़ा मौका होता.

'स्विंग का सुल्तान' वसीम अकरम

वसीम अकरम का नाम आज भी क्रिकेट की दुनिया में सम्मान से लिया जाता है. उन्हें 'स्विंग का सुल्तान' कहा जाता है और उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 916 विकेट दर्ज हैं. ऐसे में उनका यह बयान साफ दिखाता है कि चाहे दिग्गज खिलाड़ी ही क्यों न हो, आधुनिक दौर के कुछ सितारे उन्हें भी प्रभावित करते हैं.