विज्ञापन
विशेष लिंक

PAK vs SL: श्रीलंका ने पड़ोसी पर जड़ा है यह जोरदार 'पंजा', आज फिर भला कैसे जीतेगा पाकिस्तान

Pakistan vs Sri Lanka, Super Fours: यूएई के आंकड़े और हालात पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं, लेकिन फैंस को श्रीलंका के जड़े 'पंजे' पर भरोसा है

Read Time: 3 mins
Share
PAK vs SL: श्रीलंका ने पड़ोसी पर जड़ा है यह जोरदार 'पंजा', आज फिर भला कैसे जीतेगा पाकिस्तान
Pakistan vs Sri Lanka, Super Fours: टॉस के दौरान दोनों टीमों के कप्तान
  • यूएई में खेले जा रहे एशिया कप के सुपर-4 राउंड में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच करो या मरो मुकाबला है
  • पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है और लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को फायदा मिलता है
  • पिछले छह वर्षों में श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए पांच टी20 मैचों में सभी में जीत हासिल की है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

यूएई (UAE) में खेले जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) में आज पाकिस्तान और श्रीलंका (Pakistan vs Sri Lanka) दोनों के लिए ही सुपर-4 (super 4 round) में अबुधाबी की रनों से भरपूर पिच पर करो या मरो का मुकाबला है. और जो भी टीम हारेगी, वह मेगा टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो जाएगी.पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया. इतिहास यहां की पिचों पर यही रहा है कि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम के हिस्से में ही 90 प्रतिशत मुकाबले जा रहे हैं.  टॉस ने तो मैच का रिजल्ट आने से पहले ही पाकिस्तान को 'बॉस' बना दिया है, लेकिन करोड़ों फैंस के ज़हन में श्रीलंका के पाकिस्तान के गाल  पर हालिया सालों में जड़ा 'पंजा' चल रहा है. और फैंस का मानना है कि श्रीलंका का यह पंजा यूएई की पिचों के रिकॉर्ड  और 'टॉस के बॉस' जैसे पहलुओं पर भारी पड़ेगा. 

यह 'पंजा' पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा!

दरअसल बात यह है कि पांच अक्तूबर 2019 से लेकर  लेकर सुपर-4 के मुकाबले से पहले मैच तक श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच पांच ही टी20 मैच खेले गए. जाहिर है कि 6 साल में सिर्फ 5 टी20 मैच बहुत ही हैरान कर देने वाला आंकड़ा है क्योंकि मैचों की संख्या बहुत ही कम है, लेकिन जो है, वह सामने है. मगर इससे अहम बात यहां यह है कि इन सभी पांचों मैचों में श्रीलंका ने पाकिस्तान को मात देते हुए उसके गाल पर 'पंजा' जड़ दिया. और यही पंजा फैंस को यह कहने पर मजबूर कर रहा है कि आज भला पाकिस्तान कैसे जीत पाएगा? चलिए आप इस पंजे के बारे में डिटेल से जान लें

विजेता               तारीख                 अंतर

श्रीलंका              5 अक्तूबर (2019)           64 रन

श्रीलंका              7 अक्तूबर (2019)           35 रन

श्रीलंका              9 अक्तूबर (2019)          13 रन

श्रीलंका               9 सितंबर (2022)          5 विकेट

श्रीलंका               11 सितंबर (2022)        23 रन                                      
 

मैच में खेल रहीं दोनों देशों की फाइनल XI इस प्रकार हैं:

श्रीलंका: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, चैरिथ असलांका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंदु मेंडिस, चमिका करुणारत्ने, वानिंदु हसरंगा, महीश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा.

पाकिस्तान: सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sri Lanka, Pakistan, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com