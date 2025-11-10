विज्ञापन
'हमने अख़बारों में उसके बारे में पढ़ा था', वसीम अकरम ने पहली ही मुलाकात में भांप लिया था भारत के इस क्रिकेटर का भविष्य

Wasim Akram on Sachin Tendulkar: वसीम अकरम ने सचिन तेंदुलकर के साथ अपनी पहली भिड़ंत को याद किया है. वसीम ने बताया कि पहली बार में ही सचिन को देखकर यकीन हो गया था कि यह बल्लेबाज विश्व क्रिकेट में कुछ बड़ा करेगा.

Wasim Akram react on Sachin Tendulkar: वसीम अकरम
  • वसीम अकरम ने कराची में सचिन तेंदुलकर से पहली बार मुलाकात के दौरान उनकी प्रतिभा को तुरंत पहचाना था
  • सचिन तेंदुलकर ने मात्र सोलह वर्ष की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया था
  • अकरम ने सचिन को दुनिया के सबसे संपूर्ण बल्लेबाजों में से एक बताया है जिनमें कोई कमजोरी नहीं थी.
Wasim Akram on Sachin Tendulkar: वसीम अकरम ने कराची में सचिन तेंदुलकर से अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए घटना का जिक्र किया और बताया कि उनके खिलाफ गेंदबाजी करने के बाद उन्हें यकीन हो गया था कि यह खिलाड़ी विश्व क्रिकेट का महान खिलाड़ी होगा. अकरम ने सचिन के साथ अपने पहले अनुभव को लेकर क्रिकेट इम्पैक्ट समिट और एक्सपो 2025 के मंच पर बात की और कहा, "वह सिर्फ़ 16 साल का था. हमने अख़बारों में भारत के इस अद्भुत युवा प्रतिभा के बारे में पढ़ा था, और मैंने सोचा, वह वाकई कितना अच्छा हो सकता है? लेकिन कुछ गेंदों के बाद, मुझे एहसास हुआ. टेस्ट क्रिकेट में आपका स्वागत है. वह कुछ खास था." 

बता दें कि साल 1989 में सचिन तेंदुलकर के पाकिस्तान दौरे पर, वसीम अकरम की उनसे पहली मुलाक़ात हुई थी. अकरम और उनके साथी इस 16 साल के खिलाड़ी की प्रतिभा देखकर हैरान थे, सचिन की बैटिंग देखकर उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि वह "कुछ ख़ास" है.

वसीम अकरम ने कहा -"सचिन तेंदुलकर मेरे खिलाफ खेलने वाले दुनिया के सबसे संपूर्ण बल्लेबाज़ थे. उनमें कोई कमज़ोरी नहीं थी. मेरी सबसे अच्छी गेंदों को भी सम्मान दिया जाता था या बाउंड्री तक पहुंचाया जाता था. उनके सामने गेंदबाजी करना हर बार एक परीक्षा की तरह होती थी"

सचिन ने अपने करियर में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में 18 मैच खेले और कुल 1057  रन बनाने में सफल रहे, टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ तेंदुलकर ने दो शतक और 7 अर्धशतक जमाने का कमाल किया था. वहीं, वनडे में सचिन ने पाकिस्तान के खिलाफ 69 मैच खेलकर 2526 रन बनाए थे. वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ तेंदुलकर ने 5 शतक और 16 अर्धशतक जमाने का कमाल किया था. 

Wasim Akram, Sachin Ramesh Tendulkar, India, Pakistan, Cricket
