भारत और सऊदी अरब के बीच हज 2026 के लिए समझौता, कोटा से लेकर सुविधाएं तक पढ़ें पूरी जानकारी

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजीजू ने जेद्दा में द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत 2026 में इस यात्रा के लिए भारत का कोटा 1,75,025 होने की पुष्टि की गई है. रिजिजू ने सात से नौ नवंबर तक सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा के दौरान रविवार को जेद्दा में सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री तौफीक बिन फवजान अल रबिया के साथ द्विपक्षीय बैठक की. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने हज तैयारियों की समीक्षा की, समन्वय और रसद सहायता बढ़ाने के कदमों पर चर्चा की तथा भारतीय हज यात्रियों के लिए प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित करने को लेकर अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की. इसमें कहा गया कि सुचारू और आरामदायक यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए बैठक में सुविधाओं, परिवहन, आवास और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया.

2026 के लिए भारत का कोटा तय

बयान में बताया कि बैठक के बाद दोनों पक्षों ने जेद्दा में हज-2026 के लिए भारत एवं सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर किए और भारत के लिए देश कोटा 1,75,025 होने की पुष्टि की गई. इसमें बताया गया कि इस दौरान रिजीजू ने हज-2026 की तैयारियों का आकलन करने के लिए भारतीय दूतावास रियाद और भारतीय महावाणिज्य दूतावास जेद्दा के अधिकारियों के साथ एक आंतरिक समीक्षा बैठक भी की. उन्होंने भारतीय तीर्थयात्रियों के कल्याण और आराम को सुनिश्चित करने के लिए सऊदी अधिकारियों के साथ निकट समन्वय में किए गए मिशन और वाणिज्य दूतावास के प्रयासों की सराहना की.

यात्रियों की सुविधाओं का रखा जाएगा विशेष ध्यान

बयान में कहा गया कि केंद्रीय मंत्री ने जेद्दा और ताइफ में हज और उमराह से संबंधित प्रमुख स्थलों टर्मिनल एक और जेद्दा में हरमैन स्टेशन का दौरा कर तीर्थयात्रियों के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की जानकारी हासिल की. उन्होंने जेद्दा और ताइफ में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत की. रिजिजू ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर कहा कि भारत-सऊदी अरब संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम. एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की और सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री डॉ. तौफीक बिन फौजान अल-रबिया के साथ द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर किए. वर्ष 2026 में भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए 175,025 का हज कोटा सुरक्षित किया गया है. उन्होंने कहा कि हज 2026 पर हमारी चर्चा ने सभी हज यात्रियों के लिए एक सुरक्षित, निर्बाध और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की. बयान में कहा गया कि यह यात्रा भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ती साझेदारी के लिए महत्वपूर्ण है. इसमें कहा गया कि यह विविध क्षेत्रों विशेष रूप से सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सामुदायिक कल्याण में सहयोग बढ़ाने की दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

बयान में कहा गया कि इस यात्रा ने मैत्री, पारस्परिक सम्मान एवं सहयोग की उस भावना को और मजबूत किया जो भारत-सऊदी अरब संबंधों का मार्गदर्शन करती रही है तथा तीर्थयात्रियों के कल्याण और द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रूप से मजबूत करने में सकारात्मक योगदान दे रही है. रिजीजू के साथ यात्रा करने वाले उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल में अतिरिक्त सचिव (खाड़ी) असीम आर. महाजन और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव (हज) राम सिंह भी शामिल थे. यह यात्रा सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री के निमंत्रण पर हुई थी.