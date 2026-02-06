विज्ञापन
'हार और जीत खेल का हिस्सा है', टी-20 वर्ल्ड कप में IND-PAK मैच को लेकर वसीम अकरम का पहला रिएक्शन

Wasim Akram on T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में 7 फरवरी से खेला जाना है.वहीं, वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को मुकाबला होना है लेकिन पाकिस्तान ने भारत के साथ खेलने से मना कर दिया है

Wasim Akram on IND vs PAK T20 World Cup 2026

Wasim Akram on T20 World Cup 2026: पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच खेलने को लेकर मना कर दिया है. जिससे पूरे क्रिकेट जगत में पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है. तो वहीं, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाक मैच को लेकर रिएक्ट किया है. हालांकि वसीम अकरम ने कंट्रोवर्सी को लेकर कोई बयान नहीं दिया लेकिन उन्होंने भारत-पाक मैच को लेकर जो एक्साइटमेंट रहती है, उसपर अपनी राय दी. 

वसीम अकरम ने कहा, देखिए पिछले 1-2 साल से हम भारत से एक ही मैच खेले हैं. देखिए जब हम भारत से मैच हारते हैं तो आपके पास यह विकल्प होता है कि आप अपने टेलीविजन को बंद कर देते हैं लेकिम बतौर कमेंटेटर हमें वहां लगातार बात करनी होती है. हमें वहां रहकर मैच को आखिर तक देखना होता है. आखिरी गेंद तक वहां मौजूद रहना है. हार और जीत इस खेल का हिस्सा है, यह सभी जानते हैं लेकिन हर बार हम हारते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में 7 फरवरी से खेला जाना है.वहीं, वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को मुकाबला होना है लेकिन पाकिस्तान ने भारत के साथ खेलने से मना कर दिया है. बता दें कि भारत-पाकिस्तान मैच आईसीसी टूर्नामेंट का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है, जिसकी कीमत लगभग 250 मिलियन डॉलर आंकी जाती है. पाकिस्तान के बहिष्कार के फैसले से आईसीसी, ब्रॉडकास्टर्स और पीसीबी को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान, भारत के साथ मैच ने खेलने को लेकर अड़ा हुआ है.

हालांकि वसीम अकरम ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोला लेकिन जिस तरह से उन्होंने भारत-पाक मैच का जिक्र किया वह यह दर्शाता है कि फैन्स और कमेंटेटर इस मैच के होने के पक्ष में हैं लेकिन पाकिस्तान के राजनेता पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ागर्क करने की कोशिश कर रहे हैं. 

