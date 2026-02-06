जालंधर में AAP नेता लक्की ओबेरॉय की गोली मारकर हत्या

पंजाब के जालंधर में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के एक नेता की गोली मारकर के हत्‍या कर दी गई. पुलिस के मुताबिक, आप नेता लक्‍की ओबेराय को मॉडल टाउन के गुरुद्वारा साहिब के बाहर गोली मारी गई, जिससे उनकी मौत हो गई. एक नेता पर फायरिंग की घटना के बाद हड़कंप मच गया और लोग सहम गए. मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है.

पुलिस ने बताया कि लक्की ओबोराय के शरीर में पांच गोलियां लगी. इसके बाद उन्‍हें अस्‍पताल ले जाया गया. हालांकि डॉक्‍टरों ने उन्‍हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद से जालंधर शहर में डर का माहौल बन गया है.

सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की जा रही है. बता दें कि लक्की ओबोराय की पत्नी ने आम आदमी पार्टी की तरफ से निगम चुनाव लड़ा था, लेकिन वह चुनाव हार गई थीं. लक्की कैंट हल्के की इंचार्ज राजविंदर कौर थियाडा के करीबी थे.

