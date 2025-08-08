'विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक', एशिया कप से पहले वसीम अकरम के बयान से मची खलबली

Wasim Akram on Babar Azam: एशिया कप 2025 से पहले पाकिस्तान के दिग्गज तेज़ गेंदबाज वसीम अकरम (Wasim Akram) ने बड़ा बयान दे दिया है. मैदान पर टीमें आमने-सामने होंगी और चौके-छक्कों की बरसात भी होगी इससे पहले वसीम अकरम के बयान ने क्रिकेट फैंस के बीच खलबली मचा दी है. अकरम ने क्रिकेट पाकिस्तान पर बातचीत करते हुए कहा, "एशिया कप और फिर टी20विश्व कप नज़दीक आ रहे हैं और हमें एक सीनियर बल्लेबाज़ की जरूरत है. प्रशंसकों को याद होगा कि 2019 में जब बाबर आजम (Wasim Akram on Babar Azam for T20I Squad) ने समरसेट के लिए खेला था, तब उन्होंने लगभग 150 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे. उनमें परिस्थिति के अनुसार अपनी बल्लेबाज़ी को ढालने की क्षमता है.

वसीम अकरम ने बताया दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक (Wasim Akram on World Best Player)

वसीम अकरम ने आगे कहा, "बाबर आज़म (Babar Azam in Asia Cup) दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों (Wasim Akram Picks Babar Azam as World Best Player) में से एक हैं. वह परिस्थिति के अनुसार अपने खेल को ढाल लेते हैं. उन्होंने पहले भी ऐसा किया है और भविष्य में भी ऐसा कर सकते हैं. वह पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करने में सक्षम हैं और हम सभी को उनका समर्थन करना चाहिए.

17वें संस्करण का होने जा रहा है आयोजन

17वें संस्करण का आगाज नौ सितंबर से हो रहा है. पहले मुकाबले में अफगानिस्तान की भिड़ंत हांगकांग के साथ है. वहीं प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला 10 सिंतबर को यूएई के खिलाफ खेलेगी.

एशिया कप की सबसे सफल टीम है भारत (Asia Cup Most Successful Team)

एशिया कप की सबसे सफल टीम भारत हैं. जिसने 16 संस्करणों में सर्वाधिक आठ बार खिताब पर कब्जा जमाया है. उसके बाद श्रीलंका का नाम आता है. जिन्होंने छह बार प्रतिष्ठित सीरीज को अपने नाम किया है. तीसरी टीम पाकिस्तान है. पाकिस्तान के खाते में दो बार खिताब गया है.