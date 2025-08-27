'अगर भारतीय देशभक्त हैं तो...', वसीम अकरम ने एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मुकाबले पर दे दिया बड़ा बयान

Wasim Akram on IND vs PAK Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 को लेकर वसीम अकरम का मानना ​​है कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ अपने मुकाबले में प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत करेगी. पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने कहा कि 14 सितंबर को होने वाला मैच बेहद रोमांचक होगा और जो टीम दबाव झेल पाएगी, वही जीतेगी. भारत के मैच से हटने की अफवाहों के बाद इस मैच को लेकर काफी चर्चा हो रही है. हालाँकि, प्रशंसक इस मुकाबले का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जो दर्शकों का ध्यान खींचने वाला है. अकरम ने प्रशंसकों को चेतावनी दी कि वे 'सीमा पार' न करें और अनुशासन बनाए रखें ताकि खेल सभी के लिए 'मनोरंजक' रहे.

उन्होंने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट से कहा, "मुझे यकीन है कि ये मैच भी बाकी भारत-पाक मैचों की तरह मनोरंजक होंगे. लेकिन मुझे उम्मीद है कि खिलाड़ी और प्रशंसक दोनों अनुशासित रहेंगे और सीमा पार नहीं करेंगे. अगर भारतीय देशभक्त हैं और अपनी टीम की जीत चाहते हैं, तो पाकिस्तानी प्रशंसक भी यही चाहते हैं. भारत हाल ही में बेहतर फॉर्म में है और प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत करेगा, लेकिन जो टीम उस दिन दबाव को सबसे अच्छे से संभाल पाएगी, वही जीतेगी."

भविष्य को देखते हुए, अकरम ने सुझाव दिया कि एशिया कप प्रशंसकों को भारत-पाकिस्तान के कई मुकाबलों का मौका दे सकता है, जिसमें एक संभावित फाइनल भी शामिल है. उन्होंने कहा, "यह एशिया कप दुनिया भर के प्रशंसकों के लिए एक शानदार अवसर होगा. मेरी इच्छा है कि भारत और पाकिस्तान एक टेस्ट सीरीज़ भी फिर से शुरू करें. बहुत लंबा समय बीत चुका है, और यह दोनों देशों के प्रशंसकों के लिए एक ऐतिहासिक मुकाबला होगा." लेकिन निकट भविष्य में ऐसा होना शायद संभव न हो, क्योंकि भारत सरकार ने दो दिन पहले ही स्पष्ट किया है कि वह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मैचों की अनुमति नहीं देगी.

अकरम ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि प्रशंसकों को खिलाड़ियों के साथ-साथ खेल भावना भी बनाए रखनी चाहिए. उन्होंने कहा, "प्रशंसकों को भी अनुशासन दिखाना चाहिए," और ऐसे हाई-वोल्टेज मैचों में शिष्टाचार बनाए रखने के महत्व पर ज़ोर दिया.