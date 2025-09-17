विज्ञापन
IND vs PAK: 'ऐसे खिलाड़ियों को देखकर...', वसीम अकरम ने भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर कह दी ये बड़ी बात

  • पाकिस्तान को एशिया कप 2025 के ग्रुप ए मुकाबले में भारत के खिलाफ सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा
  • कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों के खिलाफ तीन महत्वपूर्ण विकेट लेकर भारत की जीत में योगदान दिया
  • पाकिस्तान की बल्लेबाजी पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजी के दबाव में रही और 127 रन पर सिमट गई
Wasim Akram React on Pakistani Batting vs Kuldeep Yadav: पाकिस्तान को रविवार को दुबई में एशिया कप 2025 के ग्रुप ए मैच में भारत के हाथों सात विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. भारतीय प्रशंसकों के बहिष्कार के आह्वान के कारण पहले से ही काफी विवादास्पद रहे इस मैच में सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम ने पूरी तरह से दबदबा बनाए रखा. पहले बल्लेबाजी करते हुए, पाकिस्तान 20 ओवरों में 127/9 पर सिमट गया, जिसमें स्पिनर कुलदीप यादव ने तीन विकेट लिए. बाद में, कप्तान सूर्यकुमार यादव के 47 रन बनाकर नाबाद रहने के बाद भारत ने केवल 15.5 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया.

पाकिस्तान का प्रदर्शन बेहद खराब रहा क्योंकि उनके बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी लाइनअप के सामने टिक नहीं पाए. केवल साहिबजादा फरहान और शाहीन अफरीदी ने क्रमशः 44 और 33 रन बनाए, जबकि दोनों बल्लेबाज 15 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए.

मैच के बाद बोलते हुए, पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने सलमान अली आगा और उनकी टीम की आलोचना की, क्योंकि वे कुलदीप यादव के एक्शन को ठीक से नहीं समझ पाए और उनके खिलाफ स्वीप शॉट खेलने लगे.

अकरम ने सोनी स्पोर्ट्स पर कहा, "यह सिर्फ़ उनके गेंदबाज़ी करने के तरीके की बात है. वे उन्हें पढ़ नहीं पाते. प्री-शो में, मैं सनी भाई से बात कर रहा था, जो एक बेहतरीन बल्लेबाज़ थे. उन्होंने कहा था, 'जब तक आप उनके हाथ से उन्हें नहीं पढ़ पाएंगे, तब तक आप उस तरह की गेंदबाज़ी को नहीं समझ पाएंगे.' तो यही हुआ. जब वे कुलदीप के ख़िलाफ़ हर दूसरी गेंद पर स्वीप करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उन्हें पढ़ नहीं पा रहे हैं." अकरम ने भारतीय स्पिनरों के खिलाफ हसन नवाज और सलमान अली आगा की नाकामी पर भी निराशा जताई.

अकरम ने कहा, "पाकिस्तान ने अपनी पारी में 63 डॉट गेंदें खेलीं - यानी 10 ओवर से ज़्यादा डॉट. भारतीय गेंदबाज़ों को इसका श्रेय जाता है. हसन नवाज़, हारिस और हमारे कप्तान जैसे खिलाड़ियों को देखकर दुख होता है; वे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं. लेकिन आपको अपने गेंदबाज़ चुनने होंगे, स्थिति को समझना होगा. वे सभी 150 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे." सूर्यकुमार के अलावा अभिषेक शर्मा ने 13 गेंदों पर 31 रन बनाए जबकि तिलक वर्मा ने भी 31 रन बनाए.

India, Pakistan, Wasim Akram, Kuldeep Yadav, Saim Ayub, Asia Cup 2025, Cricket
