पाकिस्तान घर जैसा लगता है... राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने अब छोड़ा नया 'बयान बम'

इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल गया हूं और हर जगह मुझे घर जैसा लगता है.

  • सैम पित्रोदा ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल की तारीफ करते हुए वहां घर जैसा महसूस होने की बात कही है.
  • उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति को पहले पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने पर ध्यान देना चाहिए.
  • सैम पित्रोदा के विवादित बयानों में चीन को दुश्मन न मानने और सहयोग पर जोर देने की सलाह शामिल है.
कांग्रेस ने राहुल गांधी के करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा के एक बयान पर विवाद शुरू हो गया है. एक इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक की तारीफ की है. मगर साथ ही पाकिस्तान की भी जमकर तारीफ की है.

सैम पित्रोदा ने कहा, "मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल गया हूं और हर जगह मुझे घर जैसा लगता है. न्यूज एजेंसी IANS से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मेरे अनुसार, हमारी विदेश नीति को पहले हमारे पड़ोस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. क्या हम वास्तव में अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों में काफी सुधार कर सकते हैं?... मैं पाकिस्तान गया हूं, और मुझे आपको बताना चाहिए, मुझे घर जैसा महसूस हुआ. मैं बांग्लादेश गया हूं, मैं नेपाल गया हूं, और मुझे घर जैसा महसूस होता है. मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं किसी विदेशी देश में हूं..."

सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद जाहिर है कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है. बीजेपी पहले से ही कांग्रेस के देश विरोधी बयानों को मुद्दा बताती आई है.  अब इस बयान के बाद एक बार फिर से इस पर हंगामा मचना तय माना जा रहा है. सैम पित्रोदा ने भी ऐसा नहीं है कि पहली बार कांग्रेस को टेंशन दी है. इससे पहले भी वो कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं, जिस पर काफी बवाल हुआ है.

सैम पित्रोदा के विवादित बयान

  • चीन पर बयान: सैम पित्रोदा ने एक बार कहा था कि चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है. उन्होंने सुझाव दिया था कि भारत को चीन को दुश्मन मानना बंद करना चाहिए और सहयोग पर ध्यान देना चाहिए. इस बयान से कांग्रेस ने खुद को अलग कर लिया था और कहा था कि यह उनका निजी बयान है.
  • नस्लीय टिप्पणी: सैम पित्रोदा ने भारतीय लोगों के रंग-रूप को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी, इस बयान में उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के लोग चीनी जैसे दिखते हैं और दक्षिण के लोग अफ्रीकी जैसे लगते हैं. इस बयान पर भी भाजपा ने कांग्रेस को घेरा था.
  • विरासत कर: सैम पित्रोदा ने विरासत कर की वकालत की थी और कहा कि अमेरिका में 55% विरासत टैक्स लगता है. उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में भी विरासत कर लागू किया जाना चाहिए. इस पर भी कांग्रेस घिर गई थी.
  • पुलवामा हमला: सैम पित्रोदा ने पुलवामा हमले को लेकर भी विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस हमले में सिर्फ 8 लोग शामिल थे. इस बयान पर भी भाजपा ने कांग्रेस को घेरा था.
  • राम मंदिर: जून 2023 में, सैम पित्रोदा ने राम मंदिर को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिस पर भी काफी चर्चा हुई थी.
  • 1984 के सिख दंगों पर बयान: 2019 में, सैम पित्रोदा ने 1984 के सिख दंगों पर कहा था कि "हुआ तो हुआ", जिस पर काफी बवाल मचा था.

