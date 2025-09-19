पाकिस्तान घर जैसा लगता है... राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने अब छोड़ा नया 'बयान बम'

कांग्रेस ने राहुल गांधी के करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा के एक बयान पर विवाद शुरू हो गया है. एक इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक की तारीफ की है. मगर साथ ही पाकिस्तान की भी जमकर तारीफ की है.

सैम पित्रोदा ने कहा, "मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल गया हूं और हर जगह मुझे घर जैसा लगता है. न्यूज एजेंसी IANS से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मेरे अनुसार, हमारी विदेश नीति को पहले हमारे पड़ोस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. क्या हम वास्तव में अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों में काफी सुधार कर सकते हैं?... मैं पाकिस्तान गया हूं, और मुझे आपको बताना चाहिए, मुझे घर जैसा महसूस हुआ. मैं बांग्लादेश गया हूं, मैं नेपाल गया हूं, और मुझे घर जैसा महसूस होता है. मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं किसी विदेशी देश में हूं..."

Watch: Indian Overseas Congress chief Sam Pitroda says, "Our foreign policy, according to me, must first focus on our neighbourhood. Can we really substantially improve relationships with our neighbours?... I've been to Pakistan, and I must tell you, I felt at home. I've been to… pic.twitter.com/DINq138mvW — IANS (@ians_india) September 19, 2025

सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद जाहिर है कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है. बीजेपी पहले से ही कांग्रेस के देश विरोधी बयानों को मुद्दा बताती आई है. अब इस बयान के बाद एक बार फिर से इस पर हंगामा मचना तय माना जा रहा है. सैम पित्रोदा ने भी ऐसा नहीं है कि पहली बार कांग्रेस को टेंशन दी है. इससे पहले भी वो कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं, जिस पर काफी बवाल हुआ है.

सैम पित्रोदा के विवादित बयान