Asia Cup 2025: कौन है वो स्टार? जिसको एशिया कप में नहीं मिली जगह तो गुस्सा हो गए वसीम अकरम

Wasim Akram, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के आगाज में अब गिनती के महज कुछ दिन शेष रह गए हैं. आगामी टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान की टीम का ऐलान भी हो चुका है. जहां से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का नाम गायब है. महत्वपूर्ण मुकाबले में बाबर के नहीं चुने जाने से वसीम अकरम हैरान हैं. उनका कहना है पाकिस्तान की युवा टीम में मजबूती के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है, लेकिन उन्हें अपने सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक की अनुपस्थिति का अफसोस है.

टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट के साथ हुई बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, 'व्यक्तिगत रूप से मैं बाबर आजम को टीम में देखना चाहता था. चूंकि उनका चयन नहीं हुआ है. इसलिए पूरी टीम युवाओं पर निर्भर है. वे आगे आएं.'

एशिया कप 2025 के शेड्यूल को देखते हुए अकरम ने संभावना जताई है कि यहां भारत और पाकिस्तान की टीम कई बार आमने-सामने हो सकती है. इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर से दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज की बात दोहराई है.

उन्होंने कहा, 'एशिया कप का यह सीजन दुनिया भर के प्रशंसकों के लिए एक शानदार अनुभव होगा. मेरी इच्छा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच से फिर से टेस्ट सीरीज शुरू हो. बहुत समय हो गया है और यह दोनों देशों के प्रशंसकों के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा.'

एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान की टीम

सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमां, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, साहिबजादा फरहान, सैम अय्यूब, सलमान मिर्जा, शाहीन आफरीदी और सुफ‍ियान मुकीम

एशिया कप 2025 का पूरा शेड्यूल

9 सितंबर: अफगानिस्‍तान बनाम हांगकांग

10 सितंबर: भारत बनाम यूएई

11 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम हांगकांग

12 सितंबर: पाकिस्‍तान बनाम ओमान

13 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम श्रीलंका

14 सितंबर: भारत बनाम पाकिस्‍तान (IND vs PAK Match in Asia Cup 2025)

15 सितंबर: श्रीलंका बनाम हांगकांग

15 सितंबर: यूएई बनाम ओमान

16 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम अफगानिस्‍तान

17 सितंबर: पाकिस्‍तान बनाम यूएई

18 सितंबर: श्रीलंका बनाम अफगानिस्‍तान

19 सितंबर: भारत बनाम ओमान

सुपर फोर का शेड्यूल

20 सितंबर, बी1 Vs बी2

21 सितंबर, ए1 Vs ए2 (संभावित भारत बनाम पाक)

23 सितंबर, ए2 Vs बी1

24 सितंबर, ए1 Vs बी2

25 सितंबर, ए2 Vs बी2

26 सितंबर, ए1 Vs बी1

28 सितंबर, फाइनल

