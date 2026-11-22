टीम इंडिया के विकेटकीपर ऋषभ पंत जब पिच पर आगे होते हैं, तो उनका बल्ला तूफानी अंदाज में बातें करता है. और जब वह विकेट के पीछे होते हैं, तो उनके वन लाइनर न केवल विरोधी टीम के बल्लेबाजों को परेशान करते हैं, बल्कि वह इनके जरिए साथी खिलाड़ियों को भी खेल में बनाए रखते हैं. और ब्रॉडकास्टर भी इसे दोनों हाथों से भुनाता है. न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट के चौथे दिन ऋषभ पंत के विकेट के पीछे से बोले डॉयलॉग दिन भर फैंस के बीच चर्चा का विषय बने रहे.

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सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने X पर यह क्लिप शेयर की, और कुछ ही मिनटों में इसने सबका ध्यान खींच लिया. घटना तब घटी, जब डेवोन कॉनवे ने प्रसिद्ध कृष्णा की एक गेंद को सुंदर की तरफ धकेला. स्थिति को तुरंत भांपते हुए, पंत ने स्टंप माइक पर कहा: "इधर से सिंगल नहीं आएगा, वाशी इज रेडी टू मिंगल!" अपनी जगह पर वापस जाते हुए सुंदर ने शुरुआत में तो कोई भाव नहीं दिखाया, लेकिन यह बातचीत ब्रॉडकास्टर्स और फैंस, सभी को साफ सुनाई दे रही थी.

वहीं, कप्तान शुभमन गिल ने देवदत्त पडिक्कल से भी गेंदबाजी कराई, लेकिन उनकी पहली गेंद बिल्कुल भी नहीं घूमी. और जब गेंद आखिरकार टर्न हुई, तो पंत का वन लाइनर फिर से निकला:

"देवा, खाले यहां से मेवा "

और उनकी लाइन पर बगल में खड़े ध्रुव जुरेल भी मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सके.

कीपिंग के दौरान ही पंत जब बोले कि मैं अच्छी लेग स्पिन डाल सकता हूं, तो कप्तान शुभमन गिल भी इस बातचीत में शामिल हो गए. और फिर यहां से पंत ने बगल में खड़े साथी जायसवाल को ही रोस्ट कर डाला:-

'बेकार एक्शन से करवानी है, तो जायसवाल को बॉल दे दे' ...इस पर जायसवाल की मुस्कान देखने लायक थी.

