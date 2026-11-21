बेंगलुरु. कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को उन आशा कार्यकर्ताओं से अपना आंदोलन वापस लेने की अपील की, जो लगातार पांचवें दिन दिन-रात प्रदर्शन कर रही हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी मांगों का एक व्यापक और स्थायी समाधान निकालने की दिशा में काम करेगी.

शिवकुमार ने एक भावुक अपील में कहा कि वह आशा कार्यकर्ताओं द्वारा अपने आंदोलन के दौरान झेले जा रहे दर्द और कठिनाइयों को समझते हैं. उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि ये महिलाएं अपने परिवारों को पीछे छोड़कर दिन-रात आंदोलन कर रही हैं.

उन्होंने कहा, "मैं अपनी मांगों के लिए आपके संघर्ष के दर्द और कठिनाइयों को समझता हूं. अपने परिवारों को पीछे छोड़कर आपको दिन-रात संघर्ष करते देख मुझे बहुत दुख होता है. मेरे लिए आप सिर्फ आशा कार्यकर्ता नहीं हैं; आप मेरी बहनों जैसी हैं." महिलाओं और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अवसर पैदा करने की कांग्रेस सरकार की पहलों का जिक्र करते हुए, शिवकुमार ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को खोलने और आशा कार्यकर्ताओं के लिए पद सृजित करने से महिलाओं को जनसेवा में योगदान देने का मौका मिला है.

स्थायी समाधान निकालने की योजना बनाई

उन्होंने कहा कि सरकार ने आने वाले दिनों में आशा कार्यकर्ताओं की मांगों का एक व्यापक और स्थायी समाधान निकालने की योजना बनाई है. उन्होंने कहा, "हम कैबिनेट में आपकी मांगों पर चर्चा करने और उचित कदम उठाने के लिए आपके साथ हैं. मैं एक भाई के रूप में आपसे अपील करता हूं. कृपया मेरी अपील पर ध्यान दें और अपना संघर्ष समाप्त करें."

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को भी स्वीकार किया और कहा कि सरकार उनकी सेवा, कड़ी मेहनत और बलिदानों का सम्मान करती है. उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए शिवकुमार ने भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों का उचित समाधान निकाला जाएगा और उनसे चल रहे आंदोलन को समाप्त करने का आग्रह किया. यह अपील ऐसे समय में आई है जब आशा कार्यकर्ता अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हुए लगातार पांचवें दिन दिन-रात प्रदर्शन कर रही हैं.

विरोध प्रदर्शन शनिवार को पांचवां द‍िन

बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में 40,000 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं का दिन-रात चलने वाला विरोध प्रदर्शन शनिवार को पांचवें दिन में प्रवेश कर गया. प्रदर्शनकारी तब तक अपना आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं हैं, जब तक कि राज्य सरकार 15,000 रुपए के मासिक मानदेय की घोषणा नहीं कर देती. इस बीच, वरिष्ठ भाजपा नेता और विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए सवाल उठाया कि क्या आशा कार्यकर्ताओं से किया गया प्रियंका गांधी का चुनाव-पूर्व वादा भूल जाना ही पार्टी का 'महिला सशक्तिकरण' मॉडल है?

यह विरोध प्रदर्शन अब एक गंभीर मोड़ ले रहा है, क्योंकि हजारों महिलाएं कड़ाके की ठंड में बिना किसी बुनियादी सुविधा के संघर्ष कर रही हैं. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार सोची-समझी रणनीति के तहत उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रही है और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है. उन्होंने शनिवार को विरोध स्थल पर किसी भी सरकारी प्रतिनिधि के न पहुंचने पर निराशा भी जताई.

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