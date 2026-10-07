टीम इंडिया से भुवनेश्वर कुमार के बाहर रहने के पीछे था अजीत अगरकर फैक्टर? सिलेक्शन को लेकर बड़ा खुलासा

अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की मंगलवार को राष्ट्रीय टीम में वापसी हुई जब उन्हें करीब चार साल बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ इस महीने के अंत में होने वाली पांच मैच की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए टीम में चुना गया. मेरठ के 36 वर्षीय भुवनेश्वर ने पिछले आईपीएल सत्र में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगातार दूसरा खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने 17 विकेट लिए और पावरप्ले के ओवरों में स्विंग तथा सीम से दुनिया के शीर्ष बल्लेबाजों को परेशान किया था. हालांकि भुवनेश्वर की वापसी अजीत अगरकर के चयन समिति का अध्यक्ष रहते नहीं हो सकी. अगरकर अच्छे प्रदर्शन के बावजूद पीछे मुड़कर देखने के पक्ष में नहीं थे.

समझा जाता है कि मध्य क्षेत्र के चयनकर्ता रुद्र प्रताप सिंह को भुवनेश्वर को टीम में शामिल करने के मामले में ज्यादा समर्थन नहीं मिला था. लेकिन अगरकर के जाने के बाद अंतरिम मुख्य चयनकर्ता प्रज्ञान ओझा और चयन समिति के अन्य सदस्यों को अनुभवी तेज गेंदबाज की उपयोगिता समझाना मुश्किल नहीं रहा, विशेषकर जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में. भुवनेश्वर अपने अनुभव के कारण मयंक यादव और प्रिंस यादव जैसे युवा तेज गेंदबाजों का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं. दोनों को 2028 टी20 विश्व कप के संभावित दावेदारों के रूप में देखा जा रहा है. भुवनेश्वर ने 21 टेस्ट और 121 वनडे के अलावा 87 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं जिनमें उनके नाम 90 विकेट हैं.

अगरकर के पद छोड़ने के बाद चयनकर्ताओं ने पहली बार टीम का चयन किया जिसकी घोषणा भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने की। टीम में वरुण चक्रवर्ती की भी वापसी हुई है जो चोट के कारण एशियाई खेलों में नहीं खेल सके थे. वेस्टइंडीज के खिलाफ मौजूदा सीरीज में खेल रही टी20 टीम के अधिकांश खिलाड़ियों का चयन लगभग तय था लेकिन भुवनेश्वर की वापसी से मोहम्मद शमी को भी प्रेरणा मिलने की उम्मीद है. भारतीय टीम न्यूजीलैंड में 22 अक्टूबर से एक नवंबर तक पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी. सीरीज का पहला मैच 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में होगा जबकि दूसरा मुकाबला भी इसी शहर में 24 अक्टूबर को खेला जाएगा.

तीसरा टी20 इंटरनेशनल 27 अक्टूबर को वेलिंगटन में होगा जबकि चौथा और पांचवां मैच क्रमश: 30 अक्टूबर और एक नवंबर को ऑकलैंड और हैमिल्टन में खेले जाएंगे. टी20 सीरीज के बाद भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैच की एकदिवसीय श्रृंखला और दो टेस्ट मैच भी खेलेगा.

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की टी20 टीम:

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव

(PTI के इनपुट के साथ)

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