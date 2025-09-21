IND vs PAK: वकार युनुस ने चुनी एशिया की सर्वश्रेष्ठ T-20 प्लेइंग 11, सबसे विस्फोटक बल्लेबाज के साथ किया ऐसा

विज्ञापन
Waqar Younis Pick Their All Time Asia T20 XI: पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज वकार युनुस (Waqar Younis) ने एशिया की सबसे खतरनाक ऑल टाइम प्लेइंग इलेवन का चुनाव किया है.

Waqar Younis react on  All Time Asia T20 XI
  • वकार युनुस ने अपनी ऑल टाइम एशिया टी20 टीम में रोहित शर्मा और सईद अनवर को ओपनिंग जोड़ी के रूप में चुना है
  • उन्होंने नंबर तीन पर सनथ जयसूर्या और नंबर चार पर विराट कोहली को अपनी टीम में जगह दी है
  • सचिन तेंदुलकर को इस टीम में शामिल नहीं किया गया है जो एक चौंकाने वाला फैसला माना जा रहा है
Waqar Younis on  All Time Asia T20 XI: एशिया कप में सुपर 4 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच (India vs Pakistan, Asia Cup 2025) में पहले पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज वकार युनुस (Waqar Younis) ने एशिया की सबसे खतरनाक ऑल टाइम प्लेइंग इलेवन का चुनाव किया है. वकार युनुस ने ओपनर के तौर पर रोहित शर्मा और सईद अनवर को शामिल किया है तो वहीं, उन्होंने नंबर 3 पर सनथ जयसूर्या को जगह दी है. चौंकाने वाली बात ये है कि वकार ने सचिन तेंदुलकर को इस टीम में शामिल नहीं किया है. इसके अलावा पूर्व पाक गेंदबाज ने चौथे नंबर पर विराट कोहली को जगह दी है. पांचवें नंबर पर वकार की पसंद युवराज सिंह बने हैं.

इसके बाद वकार युनुस ने ऑलराउंडर के लिए हार्दिक पंड्या और शाहिद अफरीदी का चुनाव किया है. स्पिनर के तौर पर वकार की पसंद राशिद खान बने हैं तो वहीं, तेज गेंदबाज के तौर पर  वकार युनुस ने वसीम अकरम और जसप्रीत बुमराह को  All Time Asia T20 XI में शामिल किया है. वहीं, वकार ने धोनी को विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर चुना है. 

वकार युनुस ने अपनी ऑल टाइम एशिया टी-20 इलेवन में भारत से 6 खिलाड़ियों का चुनाव किया है तो वहीं, पाकिस्तान से तीन खिलाड़ियों को जगह दी है. एक खिलाड़ी श्रीलंका और एक खिलाड़ी अफगानिस्तान से वकार ने चुनाव किया है. पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज गेंदबाज ने चौंकाते हुए वीरेंद्र सहवाग को इस टीम में शामिल किया है जिसे विश्व क्रिकेट का सबसे धुआंधार बल्लेबाज माना जाता है. 

Waqar Younis, Virender Sehwag, Asia Cup 2025, India, Pakistan, Cricket
