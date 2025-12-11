'अब समय के बदलाव के साथ वह सर्वश्रेष्ठ है', वसीम अकरम का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने पर वकार यूनुस का बड़ा ऐलान

Waqar Younis on Mitchell Starc: वकार यूनुस ने मिचेल स्टार्क को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है, यूनुस ने माना है कि वर्तमान क्रिकेट में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है तो वह मिचेल स्टार्क है. बता दें कि हाल ही में स्टार्क ने टेस्ट में वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बन गए हैं. स्टार्क की ओर से अकरम का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद यह बहस तेज हो गई कि क्या स्टार्क, वसीम अकरम से भी बेहतर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है. इस सवाल पर अब वकार यूनुस ने रिएक्ट किया है. वकार यूनुस ने माना है कि वर्तमान में स्टार्क जैसा कोई नहीं है.

मिस्टर क्रिकेट यूएई के साथ बातचीत में वकार ने स्टार्क और वसीम अकरम को लेकर बात की. वकार ने कहा, "स्टार्क बहुत ही विनम्र इंसान है, मुझे यह कहना ही होगा क्योंकि आप जानते हैं कि वह टॉप क्लास है, वह टॉप गेंदबाज है, वह 36 साल का है और अभी तक उसने हार नहीं मानी है, मुझे लगता है कि उसके अंदर अभी भी दो-तीन सीज़न बाकी हैं."

समय के साथ सर्वश्रेष्ठ होता जा रहा है

वकार यूनुस ने स्टार्क को लेकर कहा, "जब वह क्रिकेट छोड़ेगा, तो उसे दुनिया के बेहतरीन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलरों में से एक के रूप में जाना जाएगा. वसीम भाई खतरनाक थे, इसमें कोई शक नहीं, आप किसी भी स्टेज पर इससे इनकार नहीं कर सकते और उन दोनों की कोई तुलना नहीं है, यह पक्का है, उन दोनों की अपनी-अपनी ताकत और कमजोरियां हैं, लेकिन हां, स्टार्क समय के साथ बेहतर हो रहा है."

बता दें कि स्टार्क के नाम अब टेस्ट में कुल 420 विकेट दर्ज हो गए हैं. वहीं, वसीम ने अपने टेस्ट करियर में 104 मैच खेलकर कुल 414 विकेट लिए थे. स्टार्क अब टेस्ट में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हैं

एशेज में अब तक खेले गए दो टेस्ट में मिचेल स्टार्क ने 4.01 की इकॉनमी रेट से 18 विकेट लिए हैं. एडिलेड, मेलबर्न और सिडनी में तीन टेस्ट बाकी हैं, ऐसे में स्टार्क कई विकेट अपने खाते में और डाल सकते हैं.