किस तेज गेंदबाज के बाउंसर से कांपते थे विव रिचर्ड्स? सुने उन्हीं की जुबानी

Viv Richards Big Statement: देश में जहां आईपीएल का रोमांच चरम पर है. वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में पीएसएल की धूम मची हुई है. जारी लीग का आठवां मुकाबला बीते कल (18 अप्रैल) कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच कराची में खेला गया. जहां डेविड वॉर्नर की अगुवाई वाली कराची किंग्स की टीम बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के दौरान वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज विव रिचर्ड्स और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान वसीम अकरम को खास बातचीत करते हुए देखा गया. इस दौरान कैरेबियन दिग्गज ने उस गेंदबाज का नाम बताया जिसके बाउंसर से वह भी दहल जाते थे. 73 वर्षीय पूर्व कैरेबियन बल्लेबाज ने कहा, 'वसीम अकरम क्रिकेट खेलने वाले सबसे महान बाएं हाथ के गेंदबाज हैं. मैंने अपने करियर में वसीम अकरम की सबसे तेज बाउंसर का सामना किया है.'

आपको बता दें कि विव रिचर्ड्स के गिनती दुनिया के महान बल्लेबाजों में की जाती है. ऐसे में उनका यह बयान देना हैरान कर देना वाला है. मगर वसीम अकरम की कहर बरपाती गेंदबाजी का भी कोई सानी नहीं था. उनके रिटायरमेंट के बाद भी लोगों को उनकी गेंदबाजी की तारीफ करते हुए सुना जा सकता है.

Sir Viv Richards said "Wasim Akram is the greatest left-arm bowler to play cricket. I faced the fastest bouncer in my career from Wasim Akram" 🇵🇰🥵