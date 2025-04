Hasan Ali: PSL के इतिहास में अमर हो गए हसन अली, यह कारनामा करने वाले बने दुनिया के पहले गेंदबाज

Hasan Ali, Karachi Kings vs Quetta Gladiators, 8th Match: पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे अनुभवी तेज गेंदबाज हसन अली ने पाकिस्तान सुपर लीग में इतिहास रच दिया है. पीएसएल 2025 का आठवां मुकाबला बीते कल (18 अप्रैल) कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच कराची स्थित नेशनल स्टेडियम में खेला गया. जहां डेविड वॉर्नर की अगुवाई वाली कराची की टीम 56 रनों से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के दौरान कराची की तरफ से शिरकत करते हुए गेंदबाजी में हसन अली का जलवा रहा. उन्होंने अपनी टीम के लिए चार ओवरों में 27 रन खर्च करते हुए तीन विकेट चटकाए. जिसके साथ ही वह पीएसएल के इतिहस में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं.

हसन अली से पहले यह करिश्माई रिकॉर्ड पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज वहाब रियाज के नाम दर्ज था. जिन्होंने 2016 से 2023 के बीच 88 मैचों में शिरकत करते हुए 87 पारियों में 22.68 की औसत से 113 विकेट चटकाए थे. वहीं बीते कल तीन सफलता प्राप्त करते हुए पीसएल में हसन अली के विकेटों की संख्या 116 हो गई है.

Hasan Ali has now taken the most wickets in PSL history. What a bowler 🇵🇰🥵