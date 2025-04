कोहली-रोहित नहींं, विवियन रिचर्ड्स ने इन दो खिलाड़ियों को माना T-20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज

Who is most dangerous batsman in T20 Cricket: वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज रहे विवियन रिचर्ड्स ने टी-20 क्रिकेट को लेकर बात की है. महान विवियन रिचर्ड्स ने ऐसे दो बल्लेबाजों के बारे में बताया है जिसे वो टी-20 का सबसे महान बल्लेबाज मानते हैं. क्रिकेट पाकिस्तान के साथ इंटरव्यू में विवियन रिचर्ड्स ने उन खिलाड़ियों को लेकर राय दी है. महान विवियन रिचर्ड्स ने क्रिस गेल (Viv Richards on Chris Gayle) को टी-20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज करार दिया तो वहीं, वर्तमान में निकोलस पूरन (Viv Richards on Nicholas Pooran) को टी-20 का महान बल्लेबाज मानते हैं.

क्रिकेट पाकिस्तान के साथ इंटरव्यू में विवियन रिचर्ड्स (Viv Richards) से पूछा गया कि "यदि आपके दौर पर में टी-20 होता तो कैसा होगा". इस सवाल पर महान विवियन रिचर्ड्स ने रिएक्ट किया और कहा कि, "यकीनन अच्छा होता, उस जमाने में भी टी-20 अंदाज वाले बल्लेबाज थे. लेकिन इस युग में क्रिस गेल जैसे टी-20 बल्लेबाज हुए हैं जो काफी खतरनाक थे. वहीं, वर्तमान में निकोलस पूरन टी-20 के ग्रेट बल्लेबाजों में से एक हैं".

क्रिस गेल (Chris Gayle - Cricket Player West Indies) के करियर बात की जाए तो विस्फोटक बल्लेबाज ने अपने टी-20 करियर में 463 मैच खेलकर कुल 14562 रन बनाए हैं जिसमें 22 शतक और 88 अर्धशतक शामिल है. क्रिस गेल दुनिया के किसी भी मैदान पर तूफानी बल्लेबाज के लिए जाने जाते थे. यही कारण है कि उन्हें यूनिवर्स बॉस के नाम से जाना जाता था. बता दें कि गेल के नाम टी-20 क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है. क्रिस गेल ने T20 में नाबाद 175 रन की पारी खेलने का रिकॉर्ड बनाया है.

वहीं, वर्तमान समय में निकोलस पूरन ने (Nicholas Pooran) ने टी20 क्रिकेट में अबतक 394 मैच खेलकर 9046 रन बना लिए हैं जिसमें उनके नाम 3 शतक और 55 अर्धशतक दर्ज है. पूरन ने अपने टी-20 करियर में 150.24 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर धमाका किया है.