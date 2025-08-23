विज्ञापन
'जाओ कोच से कह दो मेरे करीब न आए वरना...' जब वीरेंद्र सहवाग ने ग्रेग चैपल को दी थी धमकी

Virender Sehwag VS Greg Chappell: वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने ग्रेग चैपल को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. जिसने सुर्खियां बटोर ली है.

Virender Sehwag VS Greg Chappell: वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने ग्रेग चैपल को लेकर बात की है, The Life Savers Show शो के पॉडकास्ट पर सहवाग ने चैपल के साथ गुजारे अपने समय को याद किया है और कहा है उनके शब्द ऐसे होते थे जिससे दिल में ठेस पहुंचती थी. शो में जब उनसे पूछा गया कि, "क्या आपको कभी किसी की बातों से ठेस पहुंची है?" इस सवाल पर सहवाग ने रिएक्ट किया और एक घटना का जिक्र किया. सहवाग ने कहा, ""हां, ग्रेग चैपल के शब्दों ने एक बार मुझे आहत किया था.. मैं थोड़े बुरे फॉर्म से गुज़र रहा था. उन्होंने मुझसे कहा, 'अगर तुम अपने पैर नहीं हिलाओगे, तो तुम रन नहीं बना पाओगे.' मैंने जवाब दिया, 'ग्रेग, मैंने 50 से ज़्यादा की औसत से 6000 से ज़्यादा रन बनाए हैं. ' लेकिन उन्होंने कहा, 'कोई बात नहीं." हमारे बीच तीखी बहस हुई.  फिर राहुल द्रविड़ आए और हमें अलग किया."

 बाद में, जब मैं बल्लेबाज़ी करने जा रहा था, तो ग्रेग ने कहा, 'सुनिश्चित करो कि तुम रन बनाओ, वरना मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा. ' दूसरे सत्र के अंत तक, मैंने 184 रन बना लिए थे.  उसके बाद, मैंने राहुल द्रविड़ से कहा, 'अपने कोच से कहो कि मेरे पास न आएं.' बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के ग्रेग चैपल 2005 में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बने थे लेकिन भारतीय सीनियर खिलाड़ियों के साथ उनकी हमेशा बहसबाजी होती रहती थी. 

दूसरी ओर सहवाग एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर जाने गए जो अपने स्टाइल में बल्लेबाजी किया करते थे. वहीं, जब चैपल टीम इंडिया में कोच बनकर आए तो उन्होंने सहवाग की बल्लेबाजी स्टाइल को बदलने की हर संभल कोशिश की लेकिन वीरु ने कोच की एक न सुनी. यही कारण कहा कि चैपल और सहवाग के बीज भी काफी मतभेद रहे थे. 

बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान, वीरेंद्र सहवाग ने कई शानदार परफॉर्मेंस किए.  वह उन गिने-चुने क्रिकेटरों में से एक थे जो 2007 टी20 विश्व कप और 2011 विश्व कप दोनों के लिए भारतीय टीम का हिस्सा थे. सहवाग, डॉन ब्रैडमैन, क्रिस गेल और ब्रायन लारा के अलावा उन चार क्रिकेटरों में से एक रहे हैं जिन्होंने टेस्ट मैचों में दो तिहरे शतक लगाए हैं.

