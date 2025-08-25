वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने धोनी-रोहित नहीं, इस खिलड़ी को चुना पसंदीदा कप्तान

Virender Sehwag Son Aaryavir Sehwag Picks Shubman Gill as Best Captain: दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में इस समय सबकी निगाहें वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग पर टिकी हुई हैं. 17 वर्षीय आर्यवीर सेंट्रल दिल्ली किंग्स का हिस्सा हैं, जिन्हें टीम ने 8 लाख रुपये में खरीदा था. भले ही उन्हें अब तक प्लेइंग इलेवन में उतरने का मौका नहीं मिला है, लेकिन उनकी बल्लेबाजी की पावर-हिटिंग को लेकर पहले से ही चर्चा बनी हुई है. हाल ही में आर्यवीर सहवाग ने एक इंटरव्यू में अपने पसंदीदा क्रिकेटरों को लेकर खुलकर बात की. जब उनसे शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा में से चुनने के लिए कहा गया, तो उन्होंने बिना हिचकिचाए गिल का नाम लिया. यही नहीं, गिल को चुनने का सिलसिला यहीं नहीं रुका.

धोनी और रोहित शर्मा पर भारी पड़े शुभमन गिल

सबसे बड़ा सरप्राइज तब सामने आया जब आर्यवीर ने महेंद्र सिंह धोनी जैसे महान कप्तान की बजाय शुभमन गिल को ऊपर रखा. यही नहीं, उन्होंने श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन की जगह भी गिल को चुना. एक और चौंकाने वाला फैसला तब आया जब उन्होंने रोहित शर्मा की बजाय शुभमन गिल का नाम लिया. रोहित शर्मा सीमित ओवरों के क्रिकेट में दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में गिने जाते हैं और लाखों युवाओं के रोल मॉडल हैं, लेकिन आर्यवीर ने गिल को तरजीह देकर सबको हैरान कर दिया.

सचिन और विराट के बीच लिया अहम फैसला

बात यहीं खत्म नहीं हुई. जब सवाल विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर में से एक चुनने का आया, तो आर्यवीर ने साफ कहा कि उनके पिता वीरेंद्र सहवाग हमेशा सचिन तेंदुलकर को अपना पसंदीदा मानते आए हैं, लेकिन वो खुद विराट कोहली को चुनेंगे क्योंकि उनकी नजर में कोहली इस पीढ़ी के सबसे महान बल्लेबाज हैं.

नई पीढ़ी के लिए गिल बने आइकॉन

आर्यवीर सहवाग के इन चुनावों से यह साफ झलकता है कि शुभमन गिल नई पीढ़ी के क्रिकेटरों के बीच कितनी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. जहां एक तरफ पुराने दिग्गजों का नाम अब भी सम्मान के साथ लिया जाता है, वहीं युवा खिलाड़ियों के लिए गिल प्रेरणा का नया स्रोत बनकर उभर रहे हैं.