करुण नायर, गिल या राहुल नहीं, वीरेंद्र सहवाग ने इंग्लैंड दौरे के लिए इस खिलाड़ी को बताया नंबर 4 का परफेक्ट बल्लेबाज

Virender Sehwag Has Surprise Pick For India No. 4 In England: भारतीय टीम को अगले महीने जून माह में इंग्लैंड का दौरा करना है. जहां दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. आगामी सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान भी हो चुका है. चयनकर्ताओं ने कई होनहार खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर रोहित शर्मा और विराट कोहली के कमी को भरने की कोशिश की है. आगामी दौरे पर रोहित की जगह पारी का आगाज कौन करेगा? इसका जवाब तो करीब साफ-साफ नजर आ रहा है. मगर चौथे स्थान पर विराट कोहली के जगह की भरपाई कौन करेगा? इसपर हर कोई भ्रमित है. अगर आप भी इस सवाल को लेकर भ्रमित हैं, तो ज्यादा परेशान नहीं होइये. इस सवाल का जवाब टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने बखूबी दिया है.

क्रिकबज के साथ हुई बातचीत के दौरान सहवाग ने कहा, 'देखिए, सबसे पहले टीम में तो बहुत सारे ओपनर हैं. शुभमन गिल ओपन करते हैं, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन और केएल राहुल भी ओपन करते हैं. अभिमन्यु ईश्वरन भी हैं, लेकिन शायद ही इनको टीम में जगह मिले. मगर गिल, जायसवाल, सुदर्शन और केएल राहुल प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने की पूरी क्षमता रखते हैं.'

सहवाग ने केएल राहुल के बारे में बात करते हुए कहा, 'उनके अंदर बेहतर प्रदर्शन करने की भूख है. आप निश्चित तौर पर केएल राहुल को खिलाना चाहेंगे. जायसवाल ने पिछले दौरे पर ऑस्ट्रेलिया में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. शुभमन गिल टीम के कप्तान हैं. वह निश्चित रूप से खेलेंगे. इसलिए हमारी टीम में पहले से ही तीन सलामी बल्लेबाज हैं. अगर सुदर्शन शानदार फॉर्म में हैं, तो कप्तान जरुर उन्हें मौका देना चाहेंगे. वह उनके अच्छे दोस्त भी हैं या यूं कहें उनके ओपनिंग पार्टनर भी हैं. आप किसी खिलाड़ी को और बेहतर तरीके से समझते हो जब आप उसके साथ खेल चुके होते हो.'

सवाल का जवाब देते हुए सहवाग ने कहा कि अगर गिल और जायसवाल ओपनिंग करते हैं, तो सुदर्शन को नंबर तीन पर और ऋषभ पंत को नंबर चार पर बल्लेबाजी के लिए आना चाहिए. उन्होंने कहा, 'बिल्कुल, यह सवाल हमें इस बिंदु पर लाता है. नंबर चार पर बल्लेबाजी कौन करेगा? क्या केएल राहुल चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे? या फिर साई सुदर्शन और ऋषभ पंत में से कोई नजर आएगा? नंबर चार के लिए लड़ाई अब खुल चुकी है. जो भी इंग्लैंड दौरे पर नंबर चार पर खेलता है और रन बनाता है. वह भविष्य में भी इस स्थान पर जगह पक्का कर लेगा. मेरे विचार से शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग करना चाहिए. साई सुदर्शन को नंबर तीन पर और ऋषभ पंत को नंबर चार पर आना चाहिए.'

