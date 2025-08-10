विज्ञापन

चक दे इंडिया के लिए पहली पसंद नहीं थे शाहरुख खान, इस सुपरस्टार ने रिजेक्ट की तो किंग खान को मिली

IMDB पर मौजूद जानकारी के मुताबिक चक दे इंडिया के लिए शाहरुख खान पहली पसंद नहीं थे.

चक दे इंडिया 2007 की एक बड़ी फिल्म थी
नई दिल्ली:

साल 2007 में शाहरुख खान की एक फिल्म आई 'चक दे इंडिया' इस फिल्म ने दर्शकों को खूब इंप्रेस किया. वुमेन हॉकी टीम के संघर्ष और सक्सेस की कहानी दिखाती चक दे इंडिया के बाद देश में हॉकी की सेल 30 पर्सेंट तक बढ़ गई थी. इस फिल्म का टाइटल ट्रैक भी काफी पसंद किया गया. 2007 के बाद से आज तक स्पोर्ट का कोई भी इवेंट हो जीत का जश्न इस गाने के बिना तो अधूरा ही रहता है.

रियल लाइफ खिलाड़ी पर बनी फिल्म

हॉकी के खेल पर बनी ये फिल्म असल जिंदगी से प्रेरित थी. इस फिल्म में हॉकी प्लेयर मिरंजन नेगी की कहानी दिखाई गई. यह रोल जब शाहरुख खान को ऑफर हुआ तो वे झट से राजी हो गई. ऐसा इसलिए क्योंकि कॉलेज के दिनों में वे भी हॉकी खेला करते थे. फिल्म में जिन लड़कियों को हॉकी खिलाड़ी के रोल के चुना गया उन सभी को तीन से चार महीने तक हॉकी कैम्प में ट्रेनिंग दी गई ताकि फिल्म में उनका गेम आर्टिफीशियल ना लगे. शाहरुख खान को इस फिल्म के लिए उनका सातवां बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म के लिए शाहरुख खान पहली पसंद नहीं थे.

शाहरुख नहीं थे पहली पसंद?

IMDB पर मौजूद जानकारी के मुताबिक चक दे इंडिया के लिए शाहरुख खान पहली पसंद नहीं थे. किंग खान से पहले ये फिल्म सलमान खान को ऑफस हुई थी. हालांकि सलमान के साथ बात क्यों नहीं बनी ये वजह तो नहीं पता लेकिन जो भी हुआ बहुत ही बेस्ट हुआ. शाहरुख खान ने इस फिल्म में चार चांद लगा दिए.

