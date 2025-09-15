IND vs PAK: 'ऐसी प्रतिभा कम देखने को मिलती है...' वीरेंद्र सहवाग ने इस खिलाड़ी को बताया वर्ल्ड क्रिकेट का रेयर टैलेंट

Virender Sehwag on Abhishek Sharma: एशिया कप (Asia Cup 2025, IND Vs PAK) में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर धमाकेदार जीत हासिल की. भारत की जीत में कुलदीप यादव ने कमाल की गेंदबाजी की और तीन विकेट लेने में सफल रहे. कुलदीप को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. वहीं, भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा ने धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी की और 13 गेंद पर 31 रन बनाने में सफल रहे. अभिषेक ने पहले ही ओवर से धमाका करने का कमाल किया था. खासकर अभिषेक ने शाहीन अफऱीदी की पहली दो गेंद पर चौका और छक्का लगाकर पाकिस्तानी गेंदबाजों की हवा निकाल कर रख दी थी. अभिषेक ने अपनी पारी में 4 चौके और दो छक्के लगाने में सफलता हासिल की. युवा ओपनर बल्लेबाजी का पारी ने भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को हैरान कर दिया है.

वीरेंद्र सहवाग ने सोनी नेटवर्क पर बात करते हुए अभिषेक शर्मा को वर्ल्ड क्रिकेट का रेयर टैलेंट करार दिया है. सहवाग ने कहा, "आपको ऐसी प्रतिभा कम ही देखने को मिलती है, जिस स्ट्राइक रेट से वह बल्लेबाजी करते हैं. उनका स्ट्राइक रेट 193 का है, और उन्होंने आज 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की. आपको बहुत कम खिलाड़ी मिलते हैं जो नई गेंद के खिलाफ 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं. हमने पुरानी गेंद के साथ ऐसा देखा है क्योंकि सभी को बाद में बल्लेबाजी करनी होती है".

Photo Credit: @X(Twitter)

पूर्व भारतीय दिग्गज ने आगे कहा, "नई गेंद से तेज गेंदबाजों को अपनी इच्छानुसार चौके और छक्के मारना थोड़ा मुश्किल होता है. हालांकि, अभिषेक यह असाधारण रूप से करते हैं. जब वह मैदान पर आते हैं, तो गेंदबाजों को डर लगता है कि उन्हें कहां गेंदबाजी करनी चाहिए. मुझे उन्हें बल्लेबाजी करते हुए देखकर खुशी होती है".