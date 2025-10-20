Diwali Rangoli Designs: दिवाली के दिन कम समय में बनानी है खूबसूरत सी रंगोली? ये रहे आसानी से बनने वाले डिजाइन

Simple Rangoli Designs for Diwali 2025: आज यानी 20 अक्टूबर, सोमवार को पूरे देश में रोशनी और खुशियों का त्योहार दिवाली धूमधाम से मनाया जा रही है. दिवाली का त्योहार रंग, रोशनी और उत्सव का प्रतीक माना जाता है. इस त्योहार की खूबसूरती रंगोली के बिना अधूरी सी लगती है. हर कोई धन की देवी मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर के आंगन या मेन गेट पर सबसे खूबसूरत बनाता है. हालांकि, घर की साफ-सफाई, त्योहार की भाग-दौड़ और ढेर सारे कामों के बीच अक्सर हमारे पास घंटों बैठकर रंगोली बनाने का समय नहीं होता.

अगर आप भी इस व्यस्त समय में कम मेहनत, कम समय में, लेकिन बेहद शानदार और आकर्षक रंगोली बनाना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है. हम आपके लिए कुछ ऐसे आसान और झटपट बनने वाले डिजाइन लेकर आए हैं, जिन्हें बनाने के लिए न तो आपको किसी खास कला की जरूरत पड़ेगी और न ही आपका ज्यादा समय लगेगा. ये डिजाइन इतने खूबसूरत हैं कि आपके घर की सुंदरता में चार चांद लगा देंगे.

कलश और स्वास्तिक वाली रंगोली

आप दिवाली पर ये कलश और स्वास्तिक वाली रंगोली बना सकते हैं. ये देखने में काफी खूबसूरत और मन मोहने वाली लगती है. ये डिजाइन आसानी से भी बना जाएगा.

आप घर में दीये वाली रंगोली बना सकते हैं. इसको बनाने में आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और इसका डिजाइन भी काफी आसानी से बन जाएगा. दीया बनाने के बाद अपने हिसाब से फूल-पत्तों के डिजाइन बनाकर इसकी खूबसूरती बढ़ा सकते हैं.

मोर के डिजाइन की रंगोली देखने में बेहद खूबसूरत लगती है. इसको बनाने में आपको घंटों बैठना भी पड़ेगा. ये रंगोली डिजाइन घर की रौनक को एकदम बढ़ा देगी और देखने वाला हर कोई तारीफ करेगा.



फूलों की रंगोली

इसके लिए आपको रंगो की जरूरत नहीं पड़ेगा और कम समय में बहुत आसानी से पड़ेगी. इसके लिए आपको बस रंग-बिरंगे फूल लेने होंगे और आप वीडियो में दिखाया गया स्वास्तिक वाला डिजाइन बना सकते हैं. ये देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत भी लगेगा. आप फूलों से दीये का डिजाइन बनाकर आसपास जलते दीये भी रख सकते हैं.

शुभकामना वाली रंगोली

सबसे आसान और जल्दी रंगोली बनाने के लिए आप ये डिजाइन देख सकते हैं. इसमें हैप्पी दिवाली की शुभकामना की जगह आप अपने हिसाब से कुछ और भी लिख सकते हैं. ये थाली की मदद से जल्द भी बन जाएगी.