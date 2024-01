'Kohli का ईगो हर्ट करो...", पूर्व दिग्गज ने टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लैंड कप्तान बेन स्टोक्स को ऐसी सलाह देकर मचाई खलबली

Virat Kohli's ego कोहली को लेकर बनाई जाए खास रणनीति

Virat Kohli vs Ben Stokes: भारतीय टीम 25 जनवरी से इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने वाली है. पहला टेस्ट मैच हैदराबाद में खेला जाएगा. विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 चक्र के लिए यह सीरीज काफी अहम होने वाला है. इंग्लैंड टीम बैजबॉल की रणनीति भारत के खिलाफ अपनाती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी. बता दें भारत और इंग्लैंड के बीच अबतक टेस्ट में (India vs England Head to Head in Test) 131 मैच खेले हैं जिसमें भारत को केवल 31 मैच में जीत मिली है तो वहीं इंग्लैंड 50 मैच जीतने में सफल रहा है. इसके अलावा 50 टेस्ट मैच ड्रा रहे हैं. इस बार भी दोनों टीमों के बीच रोमांचक टेस्ट मैच होने की उम्मीद है. वहीं, टेस्ट सीरीज के आगाज से पहले बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है. इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज स्पिनर मोंटी पनेसर ने इंग्लैंड कप्तान बेन स्टोक्स (kohli vs Ben Stokes) को खास सलाह दी है. इंडिया.कॉम के साथ बात करते हुए मोंटी पनेसर ने सीधे तौर पर स्टोक्स को कहा है कि आप टेस्ट मैच के दौरान कोहली का ईगो हर्ट (Virat Kohli's ego) करें आपको वहां सफलता मिल जाएगी.