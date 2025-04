वोडाफोन आइडिया की सर्विस डाउन? यूजर्स कर रहे हैं नेटवर्क में दिक्कत की शिकायत

वोडाफोन आइडिया यानी VI के यूजर्स देर रात करीब 1 बजे से ही नेटवर्क की दिक्कत से जूझ रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि उन्हें मोबाइल का इंटरनेट और अन्य सर्विस का इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही है. कई यूजर्स ने मोबाइल नेटवर्क के पूरी तरह से बंद होने की भी शिकायत की है. बताया जा रहा है कि डाउनडिटेक्टर वेबसाइट पर 1800 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी हैं. शुक्रवार रात 1:01 बजे तक ये शिकायतें बढ़कर 1900 के पार कर चुकी थीं. आपको बता दें कि डाउनडिटेक्टर तभी किसी समस्या की रिपोर्ट करता है जब किसी खास समय पर शिकायतों की संख्या सामान्य से बहुत ज्यादा हो जाती है. खबर लिखे जाने तक नेटवर्क की दिक्कत को लेकर वीआई की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था.

डाउनडिटेक्टर के मुताबिक जिन शहरों में वोडाफोन आइडिया के यूजर्स को सबसे ज्यादा पेरशानी हो रही है उनमें नई दिल्ली, दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद औऱ पुणे जैसे शहर शामिल हैं. इन शहरों में इसकी सर्विस पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है. नेटवर्क के ठप होने की शिकायत यूजर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी कर रहे है. एक यूजर ने एक्स पर लिखा कि क्या लोग अभी भी वाई का इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि नेटवर्क पूरी तरह से डाउन हो गया है.

यूजर्स ने क्या कुछ कहा

#vi_server_down facing network problem since 12 am. They are telling me to go to vi application and they are asking me for otp Without network. @ViCustomerCare pic.twitter.com/YTtIPMqJqO