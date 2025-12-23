विराट कोहली मात्र 1 रन बनाते ही रच देंगे इतिहास, दिग्गज सचिन तेंदुलकर के साथ खास क्लब में हो जाएंगे शामिल

Virat Kohli Upcoming Record Vijay Hazare Trophy 2025: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी में 15 साल बाद खेलेंगे और इसके जरिए घरेलू क्रिकेट में वापसी करने जा रहे हैं. वह दिल्ली की टीम की ओर से खेलेंगे. हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में कोहली शानदार फॉर्म में नजर आए थे और अब वह वनडे क्रिकेट में उसी लय को बनाए रखना चाहेंगे. टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके विराट कोहली फिलहाल खुद को फिट और मैच के लिए तैयार रखने के इरादे से विजय हजारे ट्रॉफी में हिस्सा ले रहे हैं.

विराट कोहली के पास एक खास रिकॉर्ड बनाने का मौका

इस मैच में विराट कोहली के पास एक खास रिकॉर्ड बनाने का मौका भी होगा. उन्होंने लिस्ट-ए क्रिकेट में अब तक 15,999 रन बनाए हैं और 16,000 रन पूरे करने के लिए उन्हें सिर्फ एक रन की जरूरत है. अगर वह ऐसा कर लेते हैं, तो वह सचिन तेंदुलकर के बाद लिस्ट-ए क्रिकेट में 16,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे.

लिस्ट-ए में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

सचिन तेंदुलकर – 21,999 रन

विराट कोहली – 15,999 रन

सौरव गांगुली – 15,622 रन

रोहित शर्मा – 13,758 रन

शिखर धवन – 12,074 रन

दिल्ली का पहला मुकाबला आंध्र प्रदेश के खिलाफ होगा, जो पहले बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना था लेकिन अब विजय हजारे ट्रॉफी के सभी मैच अब बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होंगे. यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है. आंध्र प्रदेश के खिलाफ मैच के बाद दिल्ली की टीम विजय हजारे ट्रॉफी में गुजरात, सौराष्ट्र, ओडिशा, सर्विसेज, रेलवे और हरियाणा से भी मुकाबला करेगी.