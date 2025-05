IPL 2025: '15 साल बाद भी मैं...', विराट कोहली ने बताया टी20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट के सबसे खतरनाक गेंदबाज का नाम

Virat Kohli Talk About Toughest Bowlers All Format: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज़ विराट कोहली ने अपने करियर में अब तक के सबसे चुनौतीपूर्ण गेंदबाज़ों के बारे में खुलासा किया है. टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो कोहली ने इंग्लैंड के अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ जेम्स एंडरसन को सबसे मुश्किल प्रतिद्वंद्वी बताया. वहीं, टी20 क्रिकेट में वेस्टइंडीज़ के स्पिनर सुनील नारायण को उन्होंने सबसे कठिन गेंदबाज़ करार दिया. वनडे क्रिकेट की बात करें तो कोहली ने श्रीलंका के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ लसिथ मलिंगा को सबसे चुनौतीपूर्ण तेज़ गेंदबाज़ माना, जबकि इंग्लैंड के लेग स्पिनर आदिल राशिद को उन्होंने वनडे फॉर्मेट का सबसे मुश्किल स्पिन गेंदबाज़ बताया.

Virat Kohli talking about toughest bowlers that he has faced in all formats. 🐐👑pic.twitter.com/dsi4OqQRek