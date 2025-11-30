ज़िद्दी हैं किंग, कोहली का 83वां शतक, एक बार फिर बन गए विराट

IND vs SA, Virat Kohli : विराट कोहली का ये 83वां शतक है. सचिन तेंदुलकर के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विराट के नाम अब सबसे ज़्यादा 83 शतक हो गए हैं. कमाल की बात है कि मौजूदा दौर में विराट के नाम जितने शतक हैं उतने शतकों की सोच पाना भी दुनिया में किसी क्रिकेटर के लिए मुश्किल ही नज़र आता है.

52वां वनडे शतक

विराट ने मार्को यानसन की गेंद पर चौका लगाकर 102 गेंदों पर अपना 52वां वनडे शतक पूरा कर लिया. विराट ने अपनी इस शतकीय पारी को 7 चौके और 5 चौके लगाकर पूरा किया. पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर उनकी इस पारी में शुरुआत से ही उनके फ़ुटवर्क के कायल दिखे. गावस्कर ने मैच शुरू होने से पहले कहा, “विराट ने इस रांची में इस मैदान पर 2 शतक, 1 अर्द्धशतक और एक हाफ़ सेंचुरी के नज़दीक की पारी खेली है. वैसे उन्हें किसी मैदान के लिए किसी रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है.” कॉमेन्ट्री बॉक्स में गावस्कर के साथ रवि शास्त्री और दीपदास गुप्ता जैसे धुरंधर भी विराट की इस पारी के मुरीद बनते दिखाई दिये.

वनडे में शतकों का किंग

वनडे में विराट के नाम सचिन से भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा 52 शतक हैं. विराट के नाम 52 शतक हैं तो सचिन तेंदुलकर के नाम 49 शतक और रोहित शर्मा इस लिस्ट में 33 शतकों के साथ तीसरे नंबर पर हैं. दरअसल वनडे में विराट कोहली इतिहास के अबतक के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कहे जा सकते हैं.

विराट कोहली – 306 वनडे- 52 शतक

सचिन तेंदुलकर – 463 वनडे- 49 शतक

रोहित शर्मा – 277 वनडे- 33 शतक

रिकी पॉन्टिंग – 375 वनडे – 30 शतक

सनथ जयसूर्या – 445 वनडे – 28 शतक

रांची का किंग

रांची में खेले गए 6 मैचों की 5 पारियों में अब विराट के नाम 3 शतक हो गए हैं. एमएस धोनी बेशक रांची के लाडले राजकुमार हैं. लेकिन विराट कोहली JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के किंग हैं. किंग कोहली ने रांची की पिच पर अपना तीसरा वनडे शतक पूरा कर पूरे झारखंड और क्रिकेट की दुनिया में अपने नाम की महर लगा दी है.

विराट ने अपना आख़िरी शतक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चैंपियंस ट्रॉफी में लगाया था. विराट की कई बार आलोचना हुई. महीने भर पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली दो पारियों में 0,0 के बाद आलोचक उनपर टूटते दिखाई दिये. लेकिन विराट ने सिडनी में नाबाद 74 के साथ अपनी वापसी और ज़िद का एलान किया. पूर्व भारतीय क्रिकेटर मो. कैफ़ भी उनकी ज़िद के कायल नज़र आते हैं.

अंतर्राष्ट्रीय मैचों में शतकों की फ़ेहरिस्त में सचिन और विराट के बाद ये मैदान दूर-दूर तक खाली नज़र आता है.

अंतर्राष्ट्रीय मैचों के शतकवीर

सचिन तेंदुलकर – 100 शतक

विराट कोहली- 83 शतक

रिकी पॉन्टिंग- 71 शतक

कुमार संगाकारा- 63 शतक

ज़ैक कैलिस – 62 शतक

जो रूट – 58 शतक

सचिन तेंदुलकर ने एक बार विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर कहा था कि ये खिलाड़ी उनके शतकों का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. सचिन की बात सही हो पाए या नहीं अब विराट तक पहुंचना भी दूसरे किसी क्रिकेटर के लिए मुमकिन नहीं दिखता.

