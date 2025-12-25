विज्ञापन
रोहित और विराट के मैचों का क्यों नहीं हुआ टेलीकास्ट? रविचंद्रन अश्विन ने बताया ये कारण

Ravichandran Ashwin on Why Vijay Hazare Trophy Match not Telecast: रोहित और विराट की शतकीय पारी न देख पाने से निराश फैंस बीसीसीआई से विजय हजारे ट्रॉफी के लाइव प्रसारण की मांग कर रहे हैं, ताकि आगे से उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठा सकें.

Read Time: 3 mins
विराट कोहली और रोहित शर्मा मौजूदा समय में भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े नाम हैं. दोनों क्रिकेटर जब फील्ड पर उतरते हैं, तो उन्हें देखने के लिए फैंस बड़ी संख्या में स्टेडियम पहुंचते हैं. स्टेडियम में नहीं जा पाने वाले फैंस टेलीविजन पर रोहित और विराट की बल्लेबाजी देखते हैं. विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपनी-अपनी टीमों के लिए बुधवार को शतक लगाया, लेकिन प्रसारण न होने की वजह से दर्शक देख नहीं पाए. रोहित और विराट की शतकीय पारी न देख पाने से निराश फैंस बीसीसीआई से विजय हजारे ट्रॉफी के लाइव प्रसारण की मांग कर रहे हैं, ताकि आगे से उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठा सकें.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी आर अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया है कि आखिर बीसीसीआई ने रोहित और विराट वाले मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया. अश्विन ने कहा,"हर कोई रोहित और विराट को खेलते देखना चाहता है. अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर जारी होते ही घरेलू कैलेंडर भी जारी कर दिया जाता है. इसके बाद बीसीसीआई प्रसारक और किस मैच को दिखाना है, यह तय करती है. रोहित शर्मा और विराट कोहली का शुरुआत से खेलना तय नहीं था. ऐसे में अचानक प्रसारण करवाना मुश्किल होता है. इसी वजह से रोहित और विराट वाले मैच का प्रसारण नहीं हो सका."  

विराट ने तोड़ा सचिन का महारिकॉर्ड

विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए आंध्र के खिलाफ शतक लगाया. इस पारी के साथ कोहली ने लिस्ट क्रिकेट में 16 हजार रन पूरे कर लिए हैं. विराट कोहली ने बुधवार को बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 में खेले गए मुकाबले में दिल्ली की ओर से खेलते हुए 101 गेंदों में 3 छक्कों और 14 चौकों की मदद से 131 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी के दम पर दिल्ली ने 4 विकेट से जीत दर्ज की.

कोहली के 16,000 रन की उपलब्धि उन्हें दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बाद लिस्ट ए क्रिकेट में यह आंकड़ा छूने वाला दूसरा भारतीय खिलाड़ी बनाती है. 37 वर्षीय कोहली इस मुकाम को हासिल करने वाले दुनिया के 9वें खिलाड़ी हैं, उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, कुमार संगकारा और सर विवियन रिचर्ड्स जैसे दिग्गजों का नाम इस सूची में शामिल था.

हिटमैन ने लगाया लिस्ट ए का सबसे तेज शतक

'हिटमैन' रोहित शर्मा ने बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की ओर से खेलते हुए शतक लगाया. रोहित ने सिक्किम के विरुद्ध 94 गेंदों में 9 छक्कों और 18 चौकों के साथ 155 रन की पारी खेली. इस दौरान रोहित ने अपने लिस्ट ए करियर का सबसे तेज शतक लगाया. रोहित शर्मा ने महज 62 गेंदों में शतक पूरा किया. इससे पहले उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान के विरुद्ध 63 गेंदों में शतक लगाया था. सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में रोहित शर्मा की शानदार पारी के दम पर मुंबई ने 8 विकेट से दमदार जीत दर्ज की.

