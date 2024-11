विराट कोहली ने पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी, ऋषभ पंत होंगे IPL 2025 के सबसे महंगे खिलाड़ी, VIDEO

Virat Kohli and Rishabh Pant, IPL 2025 Mega Auction: बीते कल (24 नवंबर 2024) आईपीएल 2025 के लिए जेद्दा में खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया का आगाज हुआ. दो दिन तक चलने वाली इस नीलामी के पहले दिन ही टीम इंडिया के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का जलवा देखने को मिला. लखनऊ की टीम ने रिकॉर्ड 27 करोड़ की बोली लगाते हुए उन्हें अपने बेड़े में शामिल किया है. उससे पहले पर्थ टेस्ट के दौरान टीम इंडिया के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली ने पंत को लेकर पहले ही एक तरह से भविष्यवाणी कर दी थी कि ऑक्शन में वह सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में बिकने जा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर विराट कोहली का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वह पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में विपक्षी टीम के खिलाड़ियों से चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं. इसी दौरान उन्हें एक जगह कहते हुए सुना गया, ''उन्हें (ऋषभ पंत) आज मारने की जरूरत नहीं है. वैसे भी वह महंगे जाएंगे (आईपीएल मेगा ऑक्शन).''

.@imVkohli is the king of chatter on the field! From light-hearted banter to giving his teammates batting advice, we're loving every second of it! 😎



📺 #AUSvINDOnStar 👉 1st Test, Day 4, LIVE NOW! #AUSvIND #ToughestRivalry pic.twitter.com/QQM935A7Gf