Virat Kohli Instagram: कोहली ने इंस्टाग्राम से डिलीट किए कमाई वाले वायरल पोस्ट, फैन्स हैरत में

Virat Kohli: भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट डालते रहते हैं .लेकिन अब उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी चर्चा हो रही है. आपको बता दें, विराट कोहली (Kohli) इस समय आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी टीम RCB इस बार IPL जीतने की बड़ी उम्मीदें जगाती हुई दिख रही है. इसी क्रम में कोहली ने कुछ ऐसा किया है जिसने फैन्स को हैरान कर दिया है. दरअसल, विराट कोहली (Virat Kohli) भारत के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक हैं. वह इंस्टाग्राम से लेकर एक्स (पहले ट्विटर) पर अपने काफी सारे फॉलोअर्स को लेकर जाने जाते हैं. विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर 271 मिलियन और एक्स पर 67.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जिसके कारण उन्हें विश्व की उम्दा कंपनियों से प्रचार के ऑफर मिलते रहते हैं और उनका इंस्टाग्राम अकाउंट अक्सर प्रमोशन वाली वीडियो से भरा रहता था.

हाल ही में, विराट कोहली ने अपने पेज से सारे प्रमोशनल वीडियो हटा दिए हैं. अब उनका अकाउंट पहले जैसा दिख रहा है. इसे देखकर फैंस भावुकता के साथ प्रतिक्रियाएं देते दिखे. आपको बता दें, भारत को टी20 विश्व कप 2024 जिताने के बाद कोहली ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है. कोहली ने भारत ने 125 टी20 मैचों में 48.69 स्ट्राइक रेट के साथ 4188 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 38 अर्धशतक शामिल हैं.

