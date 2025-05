Virat Kohli: CSK के खिलाफ आग उगलता है कोहली का बल्ला, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जानें कैसे हैं उनके आंकड़े

Virat Kohli Record vs CSK And His Stats At M Chinnaswamy Stadium: आईपीएल 2025 के एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले में आज (03 मई) रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भिड़ंत चेन्नई सुपर किंग्स के साथ है. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला बेंगलुरु स्थित एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. जहां सबकी नजर एक बार फिर से विराट कोहली के ऊपर टिकी रहेगी. क्योंकि जारी टूर्नामेंट में वह जबर्दस्त लय में नजर आ रहे हैं. सीएसके के खिलाफ आज के मुकाबले में भी उनका बल्ला चलता है तो आरसीबी के जीत की राह आसान हो जाएगी. अहम मुकाबले से पूर्व बात करें सीएसके के खिलाफ उनके प्रदर्शन के बारे में तो वो कुछ इस प्रकार है-

किंग कोहली ने सीएसके के खिलाफ आईपीएल में अबतक कुल 33 पारियों में बल्लेबाजी की है. इस दौरान उनके बल्ले से 37.38 की औसत से 1084 रन निकले हैं. सीएसके के खिलाफ कोहली ने ये रन 125.46 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं.

विराट कोहली ने आईपीएल में सीएसके के खिलाफ नौ अर्धशतक लगाए हैं. यही नहीं उनके बल्ले से इस दौरान 43 छक्के और 78 चौके निकले हैं. कोहली का आईपीएल में सीएसके के खिलाफ नाबाद 90 रनों की पारी अबतक की सबसे बड़ी पारी है.

एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोहली का प्रदर्शन

कोहली ने एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम में अबतक 90 पारियों में बल्लेबाजी की है. इस बीच उनके बल्ले से 39.74 की औसत से 3140 रन निकले हैं. चिन्नास्वामी में कोहली के नाम चार शतक और 23 अर्धशतक दर्ज है. यहां उनकी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी प्रदर्शन 113 रनों की है.

कोहली का आईपीएल करियर

वहीं बात करें उनके आईपीएल करियर के बारे में तो उन्होंने देश की प्रतिष्ठित लीग में अबतक 262 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 254 पारियों में 39.47 की औसत से 8447 रन निकले हैं. कोहली के नाम आईपीएल में आठ शतक और 61 अर्धशतक दर्ज है.

