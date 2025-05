Virat Kohli: विराट कोहली ने आखिर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से क्यों लिया संन्यास?

Virat Kohli Big Statement: भारतीय टीम को 2024 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाने के बाद विराट कोहली ने तुरंत टी20 फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. जिसके बाद हर कोई उनके इस फैसले से हैरान था. क्योंकि वह अच्छे लय में नजर आ रहे थे. इसके अलावा उनकी फिटनेस लेवल भी शानदार थी. इसके बावजूद इतना जल्दी क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट को अलविदा कह देना ये बात हर किसी को पच नहीं रही थी.

अब जब कोहली के संन्यास को करीब एक साल पूरे हो गए हैं. उन्होंने अपने बयान से खलबली मचा दी है. कोहली ने बताया है कि आखिर क्यों उन्होंने उस दौरान टी20 फॉर्मेट को अलविदा कहने का फैसला लिया.

Virat Kohli said - "The decision to leave T20I for India was taken purely understanding that there are new sets of players who are more than ready and they need time, they need a two year cycle to evolve, handle pressure, Play in different parts of the World and Play enough games… pic.twitter.com/jYOPO2qc8Y