Virat Kohli: टी-20 में कोहली का तहलका, एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 महारिकॉर्ड बनाकर रचा इतिहास, विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

Virat Kohli record in T20 And IPL: आईपीएल 2025 (IPL 2025) के पहले मैच में केकेआर को आरसीबी (KKR vs RCB, IPL 2025) ने 8 विकेट से हरा दिया. आरसीबी की जीत में क्रुणाल पंड्या हीरो बने जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की और 3 विकेट लेने में सफल रहे. इसके अलावा मैच में विराट कोहली (Virat Kohli) ने कमाल करते हुए नाबाद 59 रन की पारी खेली, वहीं 56 रन फिल साल्ट बनाने में सफल रहे. बता दें कि आईपीएल में कोहली का 56वां अर्धशतक था तो वहीं, दूसरी ओर फिल साल्ट का आईपीएल में सातवां अर्धशतक था. दोनों ने मिलकर तेज बल्लेबाजी की और पहले विकेट के लिए 95 रन की साझेदारी कर आरसीबी के लिए जीत आसान कर दी. बता दें कि इस मैच में कोहली ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए जिसने विश्व क्रिकेट में हलचल मचा कर रख दी है .

विराट कोहली टी-20 इतिहास (Most T20 Runs While Chasing) में रनों का पीछा करते हुए 6000 रन बनाने वाले दुनिया के पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं तो वहीं भारत के इकलौते बल्लेबाज हैं. इसके साथ -साथ कोहली आईपीएल में सफल चेज़ (Most runs in a successful IPL chase) करने के दौरान सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन कर दुनिया को चौंका दिया है. वहीं, कोहली का आईपीएल में भारतीय धरती पर यह 50वां (Most IPL fifties in India) अर्धशतक भी है, तो साथ ही किंग कोहली टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दुनिया के पांचवें बल्लेबाज भी बन गए हैं. (Most T20 Runs).

इतना ही नहीं कोहली एक नहीं बल्कि 4 विरोधी आईपीएल टीम के खिलाफ एक हजार से ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं, कोहली ने अबतक आईपीएल में सीएसके, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और अब केकेआर के खिलाफ 1000 से ज्यादा रन बनाने में सफल रहे हैं. (1000+ IPL runs against Most teams )

भारत में सबसे ज़्यादा आईपीएल अर्धशतक

55 – डेविड वार्नर (154 पारी)

50* – विराट कोहली (204 पारी)

47 – शिखर धवन (187 पारी)

38 – रोहित शर्मा (213 पारी)

36 – सुरेश रैना (176 पारी)

लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज़्यादा टी20 रन

7,777 – एलेक्स हेल्स (267 पारी)

7,254 – क्रिस गेल (229 पारी)

6,512 – डेविड वॉर्नर (214 पारी)

6,098 – शोएब मलिक (242 पारी)

6,008* – विराट कोहली (175 पारी)

5,921 – कीरोन पोलार्ड (282 पारी)

आईपीएल में सफल चेज़ में सबसे ज़्यादा रन

2205 विराट कोहली (59 पारी)

2159 - शिखर धवन (53 पारी)

1988 - गौतम गंभीर (56 पारी)

1825 - सुरेश रैना (63 पारी)

1778 - डेविड वार्नर (39 पारी)

1755 - रोहित शर्मा (63 पारी)

आरसीबी की शानदार जीत

मैच की बात करें तो पहले केकेआर ने बल्लेबाजी की थी और 20 ओवर में 175 रन बनाए थे जिसके केकेआर ने 16.2 ओवर में तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया. कोहली ने 36 गेंद पर 59 रन की नाबाद पारी खेली जिसमें 4 चौके और तीन छ्क्के शामिल रहे. वहीं, फिल साल्ट ने 31 गेंद पर 56 रन बनाए ,साल्ट ने 9 चौके और दो छक्के लगाने में कामयाबी पाई. केकेआर की ओर से रहाणे ने 31 गेंद पर 56 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 4 शानदार छक्के शामिल थे.