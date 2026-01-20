विज्ञापन

'अवतार 3' ने भारत में कमाए 232 करोड़, जानें सबसे ज्यादा कलेक्शन इंग्लिश, हिंदी, तमिल या तेलुगू किस भाषा से आया

जब बॉक्स ऑफिस भारतीय फिल्में संघर्ष कर रही हैं ऐसे दौर में हॉलीवुड की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए हैं. 'अवतार: फायर ऐंड ऐश' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 232 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है.

नई दिल्ली:

'अवतार: फायर एंड ऐश' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की है. इस फिल्म की दुनियाभर में जबरदस्त दीवानगी है और इसका इशारा भारत में इसके ग्रॉस कलेक्शन में भी देखने को मिला है. जेम्स कैमरून निर्देशित इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगभग 232 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. बेशक ये अपनी पिछली फिल्म की कामयाबी को नहीं दोहरा सकी है, लेकिन जब बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फीकी रही हैं और धुरंधर का जोरदार शोर जारी था, उस समय अवतार का इस तरह का कलेक्शन कमाल का ही कहेंगे.

अवतार 3 भारत में नेट और ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क ने फिल्म के भारत से लेकर दुनियाभर के कलेक्शन की जानकारी दी है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने दुनियाभर में 12000 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है जबकि इसने भारत में 232.50 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है. हालांकि भारत में नेट कलेक्शन की बात करें तो यह 190.50 करोड़ रुपये रहा है.

'अवतार: फायर एंड ऐश' हिंदी ट्रेलर

फिल्म का भारत में इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'अवतार: फायर एंड ऐश' 18 दिसंबर 2025 को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस इंग्लिश फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगू और मलयालम में रिलीज किया गया था. सैकनिल्क के मुताबिक, इसने इंग्लिश भाषा में 84.84 करोड़ रुपये कमाए हैं जबकि हिंदी में 64.74 करोड़ रुपये कमाए, तमिल में इसके कलेक्शन 26.65 करोड़ रुपये रहा. उसके बाद बारी आती है तेलुगू की जिसमें इसने 13.51 करोड़ रुपये का कलेक्शन. मलयालम और कन्नड़ में ये कुल मिलाकर सिर्फ 75 करोड़ रुपये ही कमा सकी.

वर्ल्ड फेमस डायरेक्टर हैं जेम्स कैमरून

'अवतार: फायर एंड ऐश' का निर्देशन जेम्स कैमरून ने किया है. जो इससे पहले टाइटैनिक और टर्मिनेटर जैसी फिल्में बना चुके हैं. 'अवतार: फायर एंड ऐश' को अवतार 3 भी कहा गया है और इसका बजट 40 करोड़ डॉलर यानी लगभग 3500 करोड़ रुपये है. इसमें केट विंस्लेट, सैम वर्थिंगटन, जो सल्दाना और स्टीफन लैंग लीड रोल में है. अवतार का पहला और दूसरा पार्ट भी दर्शकों को खूब पसंद आया था. अवतार 3 हिंदी ट्रेलर को यूट्यूब पर लगभग 16 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं.

