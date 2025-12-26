6 मैचों में 3 शतक, 2 फिफ्टी... RCB के इस स्टार ने मचा दिया यह धमाल, दहशत में दूसरी टीमें!

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का इंतजार क्रिकेट फैंस बड़ी बेसब्री से करते हैं. अपने फेवरेट खिलाड़ी और टीम के लिए चीयर करना हो तो जीत पर खुशी जताना, उस पल का इंतजार रहता ही है. अब IPL के अगले सीजन की तैयारी चल रही है. बीते दिनों IPL का मिनी ऑक्शन भी पूरा हो चुका है. IPL की शुरुआत से पहले क्रिकेट खिलाड़ी अलग-अलग जगहों पर अपने क्लास का मुआयना कर रहे हैं. भारत में इस समय घरेलू क्रिकेट चल रहा है, जिसमें आईपीएल के कई खिलाड़ी अलग-अलग टीमों से खेल रहे हैं.

विजय हजारे में चमक बिखड़े रहे भारतीय क्रिकेटर

24 दिसंबर से शुरू हुए विजय हजारे ट्रॉफी में भारत के कई क्रिकेटरों ने अपने नाम की चमक बिखेड़ी है. लेकिन एक खिलाड़ी धूमकेतु जैसा निखड़ कर सामने आया है. इस खिलाड़ी ने बीते 6 मैचों में तीन शतक और दो फिफ्टी लगाई है. आईपीएल में यह खिलाड़ी डिफेडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का खब्बू बल्लेबाज है.

देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से जमकर बरस रहे रन

पिछले सीजन में इसने आरसीबी के कुछ अच्छी पारियां खेली थी. अब आईपीएल के अगले सीजन से पहले फिर से अपना जलवा बिखेड़ा है. हम बात कर रहे हैं कि भारत के स्टार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल की. इस महीने देवदत्त के बल्ले से जमकर रन बरसे हैं. दिसंबर 2025 में देवदत्त ने अभी तक कुल 6 मुकाबले खेले, जिसमें तीन में शतक, दो में फिफ्टी जमाई.

देवदत्त पडिक्कल की पिछली 6 पारियां, 3 में शतक, दो फिफ्टी

26 दिसंबर 2025: देवदत्त पडिक्कल ने शुक्रवार को विजय हजारे में केरल के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 137 गेदों पर 124 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली. इस पारी में उन्होंने 12 चौके और तीन छक्के लगाए. 24 दिसंबर 2025: बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी में देवदत्त पडिक्कल ने झारखंड के खिलाफ 118 गेदों पर 147 रनों की पारी खेली. पडिक्कल की इस पारी के दम पर कर्नाटक ने 413 रनों का स्कोर चेज किया था. 08 दिसंबर 2025: अहमदाबाद में सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी में त्रिपुरा के खिलाफ देवदत्त ने 32 रनों की पारी खेली. 06 दिसंबर 2025: अहमदाबाद में सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी में सौराष्ट्र के खिलाफ देवदत्त ने 66 रनों की पारी खेली. 04 दिसंबर 2025: अहमदाबाद में सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी में दिल्ली के खिलाफ देवदत्त ने 62 रनों की पारी खेली. 02 दिसंबर 2025: अहमदाबाद में सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी में तमिलनाडु के खिलाफ देवदत्त ने 102 रनों की नाबाद पारी खेली.

देवदत्त पडिक्कल ने इन 6 मैचों में कुल 533 रन बनाए. इसमें एक पारी में देवदत्त नाबाद रहे. ऐसे में देवदत्त का औसत 106.6 रहा. देवदत्त की बल्लेबाजी का यह आंकड़ा किसी भी विरोधी टीम का होश बिगाड़ सकता है. लेकिन दूसरी ओर आरसीबी खेमा देवदत्त के शानदार प्रदर्शन से बमबम है.

यह भी पढ़ें - Vijay Hazare Trophy LIVE Updates: RCB स्टार देवदत्त पडिकल का धमाका, जड़ा लगातार दूसरा शतक