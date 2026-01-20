Lava Blaze Duo 3 हुआ लॉन्च, फ्रंट के साथ मिल रही है बैक स्क्रीन भी, जानिए कितनी है कीमत

Lava ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन Lava Blaze Duo 3 लॉन्च कर दिया है. यह फोन खास तौर पर उन यूज़र्स के लिए लाया गया है जो कम बजट में कुछ नया और अलग चाहते हैं. इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसका डुअल डिस्प्ले सेटअप है, जिसमें आगे और पीछे दोनों तरफ AMOLED स्क्रीन दी गई है. Lava Blaze Duo 3 को मिड-रेंज सेगमेंट में उतारा गया है.

इसमें 6.67 इंच की FHD+ AMOLED मेन डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है. इसका मतलब है कि स्क्रॉलिंग, वीडियो देखने और गेमिंग का अनुभव काफी स्मूद रहेगा. इसके अलावा फोन के बैक पैनल पर 1.6 इंच की दूसरी AMOLED स्क्रीन भी दी गई है. इस छोटी स्क्रीन का इस्तेमाल नोटिफिकेशन देखने, म्यूज़िक कंट्रोल करने और रियर कैमरे से सेल्फी लेते समय प्रीव्यू देखने के लिए किया जा सकता है. साथ ही यह फोन सिर्फ 7.55mm पतला है. यह Moonlight Black और Imperial Gold, दो रंगों में उपलब्ध है.

Lava Blaze Duo 3 की परफॉरमेंस और स्टोरेज

परफॉर्मेंस के लिए Lava Blaze Duo 3 में MediaTek Dimensity 7060 प्रोसेसर दिया गया है, जो रोज़मर्रा के कामों के साथ-साथ मल्टीटास्किंग को भी आसानी से संभाल सकता है. फोन में 6GB LPDDR5 रैम दी गई है, जिसके साथ 6GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी मिलता है. स्टोरेज की बात करें तो इसमें 128GB UFS 3.1 इंटरनल स्टोरेज दी गई है.

Lava Blaze Duo 3 का कैमरा

इस फोन में 50 मेगापिक्सल का AI रियर कैमरा दिया गया है, जिसमें Sony IMX752 सेंसर का इस्तेमाल किया गया है. यह कैमरा अच्छी रोशनी में शार्प और डिटेल्ड फोटो ले सकता है. फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है.

Lava Blaze Duo 3 की बैटरी

Lava Blaze Duo 3 फोन में 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है. इसके साथ 33W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे फोन जल्दी चार्ज हो जाता है. Lava Blaze Duo 3 में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, स्टीरियो स्पीकर्स, IR ब्लास्टर और USB Type-C पोर्ट जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं.