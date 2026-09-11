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लंदन में विराट कोहली का हुआ सम्मान, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने क्रिकेटर की जमकर की तारीफ

भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने लंदन में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने खेल समेत कई मुद्दों पर चर्चा की.

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लंदन में विराट कोहली का हुआ सम्मान, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने क्रिकेटर की जमकर की तारीफ
विराट कोहली ने लंदन में एकनाथ शिंदे से मुलाकात की
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टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने शुक्रवार को लंदन में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की. इस शिष्टाचार मुलाकात के बाद, डिप्टी सीएम शिंदे ने विराट को एक 'डाउन-टू-अर्थ' (मिलनसार) इंसान बताया.

उन्होंने ANI से कहा, 'विराट कोहली लंदन में रहते हैं, और जब उन्हें पता चला कि मैं यहां हूं, तो वे मुझसे मिलने आए. मुझे खुशी हुई कि इतने बड़े भारतीय क्रिकेटर, जिनके नाम सबसे ज्यादा शतक हैं, इतने मिलनसार हैं. हम पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन आज हुई सीधी बातचीत से मुझे बहुत खुशी हुई. हमने मुझे मिले अवॉर्ड पर भी चर्चा की. मैंने उन्हें महाराष्ट्र की कई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया.'

क्रिकेटर को बताया महाराष्ट्र के लिए भविष्य का प्लान

उन्होंने कहा कि, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की, और उन्होंने खुद कहा कि हाल के वर्षों में महाराष्ट्र में जो विकास हुआ है, वह अभूतपूर्व है. मैंने हमारे भविष्य के प्लान और अभी चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया, जैसे एयरपोर्ट के पास 'थर्ड मुंबई' का विकास, अटल सेतु, बालासाहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग, कोस्टल रोड, मेट्रो, और स्कूल व हेल्थकेयर से जुड़ी पहल.'

उन्होंने आगे कहा, 'हमने इन सभी मुद्दों पर चर्चा की, और मैंने महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे काम के बारे में बताया. राज्य अभी GDP, स्टार्टअप, इंफ्रास्ट्रक्चर और FDI में नंबर वन है. वे महाराष्ट्र में हो रहे बदलाव और विकास के बारे में सुनकर खुश हुए और उन्होंने माना कि इन पहलों का लोगों की ज़िंदगी पर सकारात्मक असर पड़ेगा. मुझे मिला अवॉर्ड भी इन्हीं विषयों पर आधारित था. इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास, 'लाडली बहना' योजना और 'सरकार आपके द्वार' पहल. हमने इन विषयों पर चर्चा की, और वे बहुत खुश हुए. मुझे भी उनसे मिलकर खुशी हुई.

नई पीढ़ी के टैलेंट को निखारने पर की बात

हमने इस बारे में चर्चा की कि नई पीढ़ी को प्रतियोगिताओं में बेहतर करने में कैसे मदद की जाए और उनके टैलेंट को कैसे निखारा जाए. आखिरकार, युवा ही हमारे देश का भविष्य हैं. उन्होंने इस बारे में कुछ बेहतरीन विचार साझा किए, जिनसे निश्चित रूप से महाराष्ट्र और देश दोनों को फायदा होगा.'

इस साल वनडे मैचों में, विराट ने छह पारियों में 64.00 की औसत और 106 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 384 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं. उन्हें हाल ही में अगस्त में इंग्लैंड में वनडे मैचों में खेलते हुए देखा गया था, जहाँ उन्होंने तीन पारियों में 144 रन बनाए; इसमें दो अर्धशतक और 74 रन का उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल था.

विराट 27 सितंबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज में अपने 100वें शतक के लक्ष्य को पाने की कोशिश जारी रखेंगे (सचिन तेंदुलकर के बाद ऐसा करने वाले दूसरे क्रिकेटर बनने के लिए). इस सीरीज में 37 वर्षीय खिलाड़ी को अपने शतकों की संख्या (जो अभी 85 है) बढ़ाने के लिए तीन वनडे मैच मिलेंगे. 314 वनडे मैचों और 302 पारियों में 58.59 के औसत से 14,941 रन, 54 शतक और 79 अर्धशतक बनाने वाले विराट सबसे बेहतरीन, और शायद अब तक के सबसे शानदार वनडे बल्लेबाजों में से एक हैं. वनडे में 15,000 रन का आंकड़ा छूने वाले दूसरे बल्लेबाज बनने के लिए उन्हें सिर्फ़ 59 रनों की जरूरत है.

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