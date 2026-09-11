गाजियाबाद में बीजेपी नेता ने MLA नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ खोला मोर्चा, पुलिस से की FIR की मांग

यूपी की लोनी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर उनकी ही पार्टी के नेता ईश्वर महावीर ने बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने शुक्रवार को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर जानलेवा हमला करने, जान से मारने की धमकी देने, गाली-गलौज करने, क्षेत्र में तनाव पैदा करने और वाहनों में तोड़फोड़ कराने के आरोप लगाए हैं. इस दौरान उन्होंने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा. ऐसे में भाजपा के ही दो नेताओं के बीच शुरू हुए विवाद से गाजियाबाद की राजनीति गर्माती नजर आ रही है.

बीजेपी विधायक ने लगाए गंभीर आरोप

ईश्वर महावीर का आरोप है कि बीते दिनों आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान उनके साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके आधार पर उन्होंने पुलिस से मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. भाजपा नेता ने पुलिस कमिश्नर को दिए ज्ञापन में आरोप लगाया कि इस पूरे घटनाक्रम में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के साथ मौजूद कुछ अज्ञात लोग भी शामिल थे. उन्होंने विधायक और उनके साथ मौजूद अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने तथा मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.

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गाजियाबाद पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग

ईश्वर महावीर ने कहा कि जनप्रतिनिधि और राजनीतिक कार्यकर्ता होने के बावजूद यदि किसी व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो यह गंभीर विषय है. उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले में वायरल वीडियो और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक विवाद को बढ़ाना नहीं, बल्कि घटना की निष्पक्ष जांच और कानून के तहत कार्रवाई सुनिश्चित कराना है. अब पुलिस की जांच और शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी. क्योंकि दोनों नेताओं के बीच विवाद पुराना बताया जा रहा है. जो अब खुलकर सड़क पर आ गया है और अब इस मामले में बीजेपी विधायक की सीधी शिकायत की गई है.

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