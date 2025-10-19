वर्ल्ड कप से पहले कहीं नहीं जा रहे विराट कोहली, 'किंग' ने खुद कहा- मैं पहले से ज्यादा फिट हूं...

Virat Kohli breaks silence on staying away from cricket for 5 months: पर्थ में एक साल पहले विराट कोहली टेस्ट मैच खेलने उतरे और दूसरी पारी में शतक लगाकर टीम इंडिया की जीत के हीरो बन गए. तब ये सोच पाना भी मुश्किल था कि विराट इतनी जल्दी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहेंगे. इसके बाद विराट ने एडिलेड, ब्रिसबेन, मेलबर्न और सिडनी तक टेस्ट मैचों का सफर किया और फिर अचानक ही टेस्ट को टाटा, बाय-बाय कर दिया.

‘पर्थ की पिच पसंद, ऑस्ट्रेलिया इसलिए है पसंद..'

123 टेस्ट में 30 शतकीय पारी खेलने वाले विराट ने FOX CRICKET पर पर्थ में ही एडम गिलक्रिस्ट और रवि शास्त्री को दिये गये इंटरव्यू में बताया कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया और ख़ासकर पर्थ क्यों पसंद है. विराट कहते हैं, “मुझे ऑस्ट्रेलिया आना बहुत पसंद है. मुझे यहां क्रिकेट खेलना हमेशा अच्छा लगा है. यहां क्रिकेट खेलना मुश्किल होता है. लेकिन अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं तो एक वक्त के बाद आपको यहां काफ़ी इज्ज़त मिलती है.”

लंदन से पर्थ का सफ़र

विराट ये भी बताते हैं कि ख़ासकर पर्थ की बाउंसी, उछाल भरी पिच उन्हें क्यों पसंद है. कोहली कहते हैं, “पर्थ से मेरी कुछ अच्छी यादें जुड़ी हैं. यहां की बाउंसी और उछाल भरी पिच मुझे पसंद है.” विराट ये भी बताते हैं कि टेस्ट से रिटायरमेंट के बाद उन्हें काफी लंबे अरसे के बाद परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौक़ा मिला और लंदन में उन्होंने उसका खूब लुत्फ़ उठाया.

विराट को क्यों रास आता है ऑस्ट्रेलिया?

विराट ये भी बताते हैं कि कैसे उन्होंने बचपन से ही ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेट को (टीवी पर) देखा. वहां की उछाल भरी पिच, बल्लेबाज़ों के चेहरों से गुज़रती हुई तेज़ गेंद और एक मुश्किल-टफ विपक्ष का सामना करना उन्हें एक अच्छी चुनौती की तरह रास आया. वो इन हालात में खुद को साबित कर इज़्ज़त कमाने की ख्वाहिश के साथ क्रिकेट में खुद को संवारते रहे.

‘सचिन-द्रविड़-सहवाग से मिली प्रेरणा'

वो कहते हैं, “ऑस्ट्रेलिया में भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और विरेन्द्र सहवाग के गेम से तो मुझे मोटिवेशन मिलती ही रही. लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर आंखों में आंखें डालकर, दबाव बनाकर और चढ़कर क्रिकेट खेलते हैं, उसने भी मुझे यहां आकर अच्छा करने को प्रेरित किया. शुरुआत में ये समझ आ गया कि टीवी पर देखना आसान है यहां परफॉर्म करना मुश्किल.”

वो ये भी कहते हैं कि विपरीत हालात में भी जिस तरह से दर्शकों ने उन्हें सम्मान दिया, जिस तरह से सड़कों पर लोग उन्हें सम्मान से देखते हैं वो उसके बेहद शुक्रगुज़ार हैं.



कैसी तैयारी के साथ ऑस्ट्रेलिया गए हैं विराट?

विराट कहते हैं कि पिछले 15-20 साल से वो लगातार क्रिकेट खेलते रहे हैं और उन्होंने कभी आराम नहीं किया. वो ये भी कहते हैं कि पिछले 15-20 सालों में आईपीएल के साथ शायद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेली है. इसलिए पिछले करीब सात महीने उन्हें रिफ्रेश होने का एक मौक़ा मिल गया. वो कहते हैं कि वो इस दौरान अपनी फिटनेस को बेस्ट लेवल पर महसूस कर रहे हैं और उनके रिफलेक्सेस भी अच्छे हैं. इसलिए विराट खुद को मौजूदा सीरीज़ के लिए पूरी तरह तैयार बता रहे हैं.

ऑस्ट्रेलिया में पहली बार वनडे में 0

इन सबके बावजूद ये पहला मौक़ा है जब विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में वनडे में 0 रन बनाकर आउट हुए हैं. वैसे स्टार्क विराट को इस पारी में लगातार मुश्किलों में घेरते दिखे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 51 मैचों में 8 शतकीय पारी खेलने वाले विराट अपना खाता भी नहीं खोल सके.

ऑस्ट्रेलिया में कोहली का रिकॉर्ड

कोहली के ख़ासकर ऑस्ट्रेलिया में हज़ारों फ़ैन्स हैं और वहां उनका रिकॉर्ड भी काफी शानदार रहा है. ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर पर विराट ने 29 वनडे मैच खेले हैं जिनमें उन्होंने 5 शतकों के साथ 1,327 रन बनाए हैं.