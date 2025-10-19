'मैंने पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा मैच खेले..', विराट कोहली ने लंदन में समय बिताने के फैसले पर तोड़ी चुप्पी

विज्ञापन
Virat Kohli: पर्थ में टॉस से पहले, कोहली ने पूर्व भारतीय मुख्य कोच रवि शास्त्री और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट के साथ खुलकर बातचीत की

Virat Kohli opens up on his break: विराट कोहली ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज़ के पहले वनडे मैच में भारतीय क्रिकेट में वापसी की. रविवार को पर्थ में टॉस से पहले, कोहली ने पूर्व भारतीय मुख्य कोच रवि शास्त्री और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट के साथ खुलकर बातचीत की, जिसमें दोनों प्रारूपों से उनके संन्यास, लंदन में परिवार के साथ समय बिताने और आगे की योजना को लेकर बात की. कोहली ने बातचीत में बताया कि वो इस समय अपने सबसे अच्छे समय में है और क्रिकेट से ब्रेक का भरपूर लुत्फ भी उठा रहे हैं.

इसके अलावा लंदन में समय बिताने को लेकर कोहली ने कहा, "मैंने पिछले 15 सालों में इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल को मिलाकर सबसे ज़्यादा मैच खेले हैं. कोहली ने ये बताया कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह फिट हैं.  उन्होंने आगे कहा, "मैं मानसिक रूप से पूरी तरह फिट हूं, शारीरिक तैयारियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है. मैं तरोताज़ा महसूस कर रहा हूं और ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए उत्सुक हूं.  फील्डिंग अभ्यास ठीक था और मैं खुलकर खेल पा रहा था. "

बातचीत के दौरान, कोहली से पिछले 4-5 महीनों के बारे में पूछा गया, जिनमें से ज़्यादातर उन्होंने अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बच्चों के साथ यूनाइटेड किंगडम में बिताए. मई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 अभियान के समापन के बाद, कोहली सीधे यूके चले गए और ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले ही भारत लौटे. 

 कोहली ने अपने परिवार के साथ लंदन में समय बिताने को लेकर कहा, "जैसा कि मैं अभी कह रहा था, बस ज़िंदगी के साथ तालमेल बिठा रहा हूं. आप जानते हैं, मैं पिछले कितने सालों से कुछ नहीं कर पाया हूं, हां, अपने बच्चों के साथ, घर पर परिवार के साथ कुछ समय, कुछ अच्छा समय बिता पाना, यह एक बहुत ही खूबसूरत दौर रहा है, और ऐसा कुछ जिसका मैंने सचमुच आनंद लिया है.  मैं तरोताज़ा महसूस कर रहा हूं, और फिट दिख रहा हूं. नेट्स और फ़ील्डिंग सत्रों में अच्छी तरह से मूवमेंट कर रहा हूं."

बता दें कि पर्थ में विराट कोहली कोई खास कमाल नहीं कर पाए और बिना खाता खोले पवेलियन लौटे. वहीं, रोहित शर्मा 8 रन बनाकर पहले वनडे में आउट हुए. पर्थ में खेले जा रहे पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना का फैसला किया था. 

