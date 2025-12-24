Vijay Hazare Trophy 2025: विराट कोहली का प्रचंड प्रहार, सचिन-पोंटिंग-संगकारा और सर विवियन रिचर्ड्स जैसे दिग्गजों के लिस्ट में हुए शामिल

Virat Kohli Record In Vijay Hazare Trophy 2025: विराट कोहली ने अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में आंध्र के खिलाफ शतक लगाया. इस पारी के साथ कोहली ने लिस्ट क्रिकेट में 16 हजार रन पूरे कर लिए हैं. विराट कोहली ने बुधवार को बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 में खेले गए मुकाबले में दिल्ली की ओर से खेलते हुए 101 गेंदों में 3 छक्कों और 14 चौकों की मदद से 131 रन की पारी खेली. उनकी इस पारी के दम पर दिल्ली ने 4 विकेट से जीत दर्ज की.

कोहली के 16,000 रन की उपलब्धि उन्हें दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बाद लिस्ट ए क्रिकेट में यह आंकड़ा छूने वाला दूसरा भारतीय खिलाड़ी बनाती है. 37 वर्षीय कोहली इस मुकाम को हासिल करने वाले दुनिया के 9वें खिलाड़ी हैं, उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, कुमार संगकारा और सर विवियन रिचर्ड्स जैसे दिग्गजों का नाम इस सूची में शामिल था.

कोहली इससे पहले 2010-11 सीजन में विजय हजारे ट्रॉफी खेले थे, जहां उन्होंने दिल्ली की कप्तानी की. वह 2013-14 में एनकेपी साल्वे चैलेंजर ट्रॉफी में खेले थे, लेकिन इस वापसी से पहले लगभग एक दशक तक विजय हजारे में हिस्सा नहीं लिया था.

इस मुकाबले के दौरान कोहली ने प्रियांश आर्य के साथ दूसरे विकेट के लिए 113 रन बनाए, जिसके बाद नितीश राणा के साथ तीसरे विकेट के लिए 159 रन जोड़े. प्रियांश 44 गेंदों में 5 छक्कों और 7 चौकों के साथ 74 रन बनाकर आउट हुए, जबकि राणा ने 55 गेंदों में 11 बाउंड्री के साथ 77 रन बनाए. दिल्ली ने महज 37.4 ओवरों में 4 विकेट शेष रहते जीत दर्ज की. विपक्षी टीम से हेमंत रेड्डी और सत्यनारायण राजू ने 2-2 विकेट निकाले.

इससे पहले, टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी आंध्रा की टीम ने निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 298 रन बनाए. इस टीम के लिए रिकी भुई ने 105 गेंदों में 122 रन की पारी खेली, जबकि शेख रशीद ने 31 रन टीम के खाते में जोड़े.

दिल्ली की तरफ से सिमरजीत सिंह ने सर्वाधिक 5 विकेट निकाले, जबकि प्रिंस यादव को 3 सफलताएं हाथ लगीं.