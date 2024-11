IPL 2025: RCB को आईपीएल इतिहास में कभी नहीं मिली थी इतनी परफेक्ट प्लेइंग XI, इस बार तो ट्रॉफी पक्का!

Royal Challengers Bengaluru Perfect Playing XI For IPL 2025: आईपीएल 2025 के लिए नीलामी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. हर बार की तरह इस बार भी फैंस की निगाहें अपनी चहेती टीम रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु के ऊपर टिकी रहीं. ऑक्शन के दौरान फ्रेंचाइजी ने कुछ एक बड़े खिलाड़ियों पर भी दाव लगाया. जिसके बाद आरसीबी की टीम इस साल बेहद संतुलित नजर आ रही है. आरसीबी की तरफ से चुने गए खिलाड़ियों के बाद बात करें आईपीएल के आगामी सीजन में उसकी परफेक्ट प्लेइंग इलेवन क्या हो सकती है, तो वो कुछ इस प्रकार है-

आगामी सीजन के लिए फ्रेंचाइजी ने इस बार फिल साल्ट को अपने साथ जोड़ा है. पिछले सीजन में साल्ट ने केकेआर की तरफ से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए हर किसी का दिल जीता था. इसके अलावा इंग्लिश टीम के लिए सीमित ओवरों के प्रारूप में वह पारी का आगाज करते हुए लगातार बेहतरीन शुरुआत कर रहे हैं. उम्मीद है अब वह कुछ वैसा ही प्रदर्शन आरसीबी के लिए भी करेंगे.

#RCBAuction Decoding 👀



THREAD(3)



- Virat Kohli

- Phil Salt ✈️

- Rajat Patidar

- Liam Livingstone✈️

- Jitesh Sharma

- Krunal Pandya

- Tim David✈️

- Bhuvneshwar

- Dayal

- Hazlewood✈️

- Suyash



Backup Options



