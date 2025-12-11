अब इस टूर्नामेंट में दिखेगा विराट कोहली और पंत का जलवा, संभावित खिलाड़ियों की लिस्ट आई सामने

विराट कोहली और ऋषभ पंत आने वाली विजय हजारे ट्रॉफी के लिए दिल्ली टीम में शामिल होंगे, क्योंकि दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) ने घरेलू वनडे टूर्नामेंट के लिए संभावित खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है. कोहली, जिसकी इस महीने की शुरुआत में पुष्टि हुई थी, और पंत की मौजूदगी से दिल्ली के बैटिंग ऑर्डर को काफी गहराई और अनुभव मिलने की उम्मीद है, खासकर जब BCCI ने यह नियम बनाया है कि कॉन्ट्रैक्ट वाले भारतीय खिलाड़ियों को तब घरेलू क्रिकेट में खेलना होगा जब वे इंटरनेशनल कमिटमेंट पर न हों.

दिल्ली की टीम अपने पहले दो एलीट ग्रुप D मैच आंध्र और गुजरात के खिलाफ बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलेगी, जो कोहली की IPL टीम, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए उनका होम ग्राउंड है. टीम को बेंगलुरु के बाहरी इलाके अलूर क्रिकेट ग्राउंड में बाकी पांच मैच भी खेलने हैं.

कोहली ODI सीरीज़ में साउथ अफ्रीका पर 2-1 की जीत में प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ बनने के बाद आएंगे, जबकि पंत प्रोटियाज़ के खिलाफ हाल के 50 ओवर के मैचों में बिना इस्तेमाल किए गए खिलाड़ी के तौर पर कुछ खेलने के लिए बेताब होंगे. यह जोड़ी 11-17 जनवरी, 2026 तक न्यूज़ीलैंड के खिलाफ भारत की ODI सीरीज़ तक उपलब्ध रहेगी.

सीनियर पुरुष सिलेक्शन कमिटी की मीटिंग में संभावित खिलाड़ियों की लिस्ट को फाइनल किया गया, जिसमें सिलेक्टर यशपाल सिंह, के. भास्कर पिल्लई, मनु नायर, हेड कोच सरनदीप सिंह, CAC चेयरमैन विजय दहिया और सेक्रेटरी अशोक शर्मा शामिल थे. इस लिस्ट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए चुने गए खिलाड़ी भी शामिल हैं, जहाँ नीतीश राणा की कप्तानी वाली दिल्ली ग्रुप D में 16 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर रहने के बाद नॉकआउट में जगह बनाने में नाकाम रही थी.

50 संभावित खिलाड़ियों की एक और लिस्ट भी जारी की गई है. वे हैं:- देव लाकड़ा, दिविज मेहरा, युगल सैनी, सुजल सिंह, रजनीश दादर, अमन भारती, गोविंद मित्तल, सुमित बेनीवाल, शुभम दुबे, केशव डबास, राहुल चौधरी, समर्थ सेठ, शिवम त्रिपाठी, अनमोल शर्मा, शिवम गुप्ता, लक्ष्य थरेजा, मनन भारद्वाज, रौनक वाघेला, मयंक गुसाईं, केशव आर सिंह, लक्ष्मण, दिवांश रावत, प्रणव राजवंशी, प्रांशु विजयरन, सिद्धांत शर्मा, गगन वत्स, वंश बेदी, राहुल गहलोत, विशाल राय, समर्थ सिंह, सनत सांगवान, आयुष सिंह, सुमित माथुर, संपूर्ण त्रिपाठी, विवेक तिवारी, ऋतिक शौकीन, तेजस बरोका, सक्षम शर्मा, देव दुबे, शिवम शर्मा, रोहित यादव, अनिरुद्ध चौधरी, विशांत भाटी, प्रणव पंत, पंकज जसवाल, अजय गुलिया, सिद्धांत बंसल, विकास सोलंकी, दिविज प्रकाश और सूर्यकांत चौहान